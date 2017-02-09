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Прокуратура опротестовала постановление о введении нормативов на ОДН в Псковской области
10.02.2017 10:23 ПЛН, Псков
Прокуратура опротестовала постановление о введении нормативов на ОДН, которые применяются в Псковской области с 2017 года. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«ОДН - вопрос непростой, очень политизированный. Речь идет об экономических отношениях, но с учетом непростой экономической ситуации, когда любой гражданин, получая платежный документ, видя, что увеличиваются суммы, которые он должен заплатить, вспоминает власть», - сказал Сергей Белов.
По его словам, ситуация непростая, но и «ларчик открывается просто». Направлен протест по вопросу применения нормативов, которые предложены населению. Вопрос «был решен неправильно с точки зрения введения в действие нормативов». В течение 10 дней протест должен быть рассмотрен.
«Если он будет отклонен, мы пойдем в суд. Должен быть произведен перерасчет нормативов, которые были неправильно применены», - сказал Сергей Белов.
Тем не менее, за ОДН все равно придется платить. Возврат к прежнему способу оплаты ОДН невозможен. «Рано или поздно у жильцов не останется выбора. Не зря же ставили счетчики», - отметил прокурор области.
В прокуратуре советуют оплатить выставленные счета и потом предъявлять требования о перерасчете.
Источник: Псковская Лента Новостей
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