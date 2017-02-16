Псковичам предоставят возможность платить за ОДН по счетчикам - вице-губернатор

Жителям Псковской области предоставят возможность платить за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды по приборам учета, если потребление в доме не превышает установленный норматив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.

Корректировка будет сделана в соответствии с разъяснениями министерства строительства и ЖКХ, которые опубликованы на днях. «В данный момент перетряхиваем всю нормативную базу», - сказал вице-губернатор, пообещав раскрыть механизм начисления платы за ОДН с учетом рекомендаций ведомства в ближайшее время.

Напомним, что согласно разъяснениям Минстроя, установленные в регионах нормативы не запрещают собственникам платить за общедомовые нужды по приборам учета. Если фактический размер расходов на общедомовые нужды меньше норматива и их расчет делается на основе показаний общедомовых приборов учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления. Таким образом к завышению платежей возврат к счетчикам привести не может. Верхняя планка расходов на общедомовые нужды будет, как и сейчас, ограничена. При расчете по счетчикам полученный фактический объем потребления будет распределяться между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их доле.

Источник: Псковская Лента Новостей