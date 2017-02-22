Новый приказ по ОДН в Псковской области планируют ввести в действие в конце марта

Приказ «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» в Псковской области планируют ввести в действие в конце марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе общественного обсуждения нового документа сообщил и.о. руководителя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он отметил, что предыдущий приказ будет отменен, сейчас соответствующие документы находятся на согласовании в прокуратуре. После этого госкомитет направит соответствующие документы в муниципалитеты и управляющие компании для перерасчета сумм в квитанциях за январь и февраль.

В марте до вступления в силу нового приказа плата за ОДН будет начисляться на уровне декабря 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей