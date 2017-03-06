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Если до конца марта перерасчет за ОДН в Псковской области не будет произведен, «полетят чьи-то головы» - губернатор

Если до конца марта перерасчет за ОДН в Псковской области не будет произведен, «полетят чьи-то головы» - губернатор

Перерасчет платы за ОДН за январь и февраль в Псковской области должен быть произведен всеми управляющими компаниями до конца марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,...7

Если до конца марта перерасчет за ОДН в Псковской области не будет произведен, «полетят чьи-то головы» - губернатор


07.03.2017 11:42 ПЛН, Псков

Перерасчет платы за ОДН за январь и февраль в Псковской области должен быть произведен всеми управляющими компаниями до конца марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации региона заявил губернатор Андрей Турчак.

Он попросил у и.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова повторить то, что он сказал в «радиоэфире». «На сегодняшний день приказ отменен, все должны сделать перерасчет. Суммы в квитанциях должны быть такие же, как в декабре 2016 года», - сказал Андрей Агапов.

«"Должно быть" - это не жестко. Когда и кто будет этим заниматься? Вы что-то брякаете в эфире, а до управляющих компаний не долетает. Калашников (глава администрации Пскова - ред.), должен их собрать и поставить в ту же позу, в которую вы все население поставили», - заявил Андрей Турчак.

Андрей Агапов пояснил, что с 9 марта соответствующий приказ вступает в силу, рекомендации направлены в управляющие компании.

«До конца марта в квитанции должно быть это включено, иначе полетят чьи-то головы. До конца месяца по факту все должно произойти со всеми вытекающими. Хватит уже совещаться и собираться», - добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей



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