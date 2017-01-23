В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор

В феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Вице-губернатор назвал тему ОДН самой резонансной за последнюю неделю. Он признал, что исполнительные органы власти не доработали в части разъяснительной работы с населением. «Прежде, чем вводить нормативы, нужно было детально разъяснить, как формируются платежи, за что и как мы платим. Конечно, когда на один квадратный метр выходит 200 литров воды - это парадокс», - сказал он.

Александр Кузнецов пояснил, что в настоящее время нормативы, согласно законодательству, рассчитаны по аналоговому методу. «То есть по области собраны данные, сведены вместе и выведен средний норматив. В него заложены и сверхнормативное потребление, и потери», - отметил вице-губернатор. По его словам, теперь законодатель предоставил возможность до 1 июля перейти на расчетный метод, который сократит норматив в несколько раз. «Разница при расчетах составит порядка 10 раз. Если при аналоговом методе на один квадратный метр приходится 200 литров, то при расчетном - около 20 литров», - отметил замгубернатора.

«По январю мы не имели возможности поступить по-другому, так как должны были рассчитать норматив по аналоговому методу. Пришедшие в январе платежи нужно будет оплатить. Далее с 1 февраля будет внедрен норматив по расчетному методу. Суммы в квитанциях будут в разы меньше», - заверил Александр Кузнецов.

Источник: Псковская Лента Новостей