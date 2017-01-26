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В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор

В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор

В феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...220

Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках


27.01.2017 16:13 ПЛН, Псков

Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем баннеры в гайд-парках, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заместитель губернатора Псковской области - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, отвечая на возмущение радиослушательницы непомерными счетами за общедомовые нужды.

Вице-губернатор согласился с тем, что вопрос действительно наболел, и подчеркнул, что администрация региона тоже обеспокоена этой проблемой. «Могу сказать, что эта проблема областную администрацию волнует и напрягает больше, чем наличие каких-то баннеров в каких-то гайд-парках... Как рядовой житель Пскова, я тоже возмущен цифрами, которые получены мною в квитанциях», - сказал гость студии. Также ему «тоже непонятно, какой смысл было сначала проводить работу по оснащению домов приборами учета, а потом показания счетчиков не учитывать».

Кроме того, Максим Жаворонков сообщил, что в Петербурге, где у него осталась квартира, тоже творится «что-то неладное с ОДН». «Отсюда я делаю вывод, что это проблема не только нашего региона», - заметил он.

Администрация Псковской области уже занялась решением вопроса, и реакция последует уже в ближайшее время, пообещал Максим Жаворонков и попросил у жителей региона неделю на то, чтобы администрация сформулировала по этой проблеме управленческое решение. Вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий вопросы ЖКХ, поставил своему профильному блоку задачу разобраться с ОДН. Решение вопроса находится на контроле у губернатора, заключил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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