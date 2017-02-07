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Андрей Агапов извинился перед псковичами за непомерные платежи за ОДН


08.02.2017 11:08 ПЛН, Псков

7 февраля в Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов под председательством депутата Псковской городской Думы Ильи Комиссарова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на встрече присутствовали заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов, руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров и другие.

На заседании обсуждался вопрос об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг за содержание общедомового имущества (СОИ). Перед собравшимися выступил и.о. председателя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, который извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами. В коротком докладе он попытался объяснить основные вопросы новых норм начисления и объявил, что 7 февраля им подписан документ, согласно которому при расчете платы за СОИ не будут учитываться площади чердаков и подвалов. Кроме того, будет выполнен перерасчет за январь.

Далее в адрес докладчика прозвучали многочисленные вопросы с конкретными примерами. По мнению собравшихся, самым спорным моментом является начисление по нормативу за потребление коммунальных услуг в домах, полностью оснащенных приборами учета (общедомовыми и индивидуальными). Андрей Агапов подчеркнул, что письмо с соответствующим вопросом от госкомитета по ЖКХ направлено в Минстрой.

Депутат Илья Комиссаров подчеркнул, что вопрос применения новых норм начисления за коммунальные ресурсы управляющими компаниями будет находится на контроле у УГХ и депутатов по округам. «На площадке еженедельных совещаний с управляющими компаниями Пскова коммунальщики и общественники готовы к диалогу с разработчиками», - подчеркнул он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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