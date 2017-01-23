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Итоговую «дорожную карту» по введению в эксплуатацию дома с «обманутыми дольщиками» на Индустриальной пообещал разработать псковский вице-губернатор


24.01.2017 13:46 ПЛН, Псков

Итоговую «дорожную карту» по введению в эксплуатацию дома с «обманутыми дольщиками» на ул. Индустриальной, 6-а пообещал разработать псковский вице-губернатор Александр Кузнецов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ).

Отвечая на вопрос радиослушателя, чиновник пообещал, что на этой неделе состоится очередная встреча с дольщиками. Он напомнил, что в конце прошлого года новая многоэтажка была подключена к теплоснабжению. Также в доме есть вода, что позволяет жителям приступать к отделочным работам в квартирах.

«Тяжелая ситуация с газом, так как у застройщика имеется порядка 1,5 рублей перед ресурсоснабжающей организацией за уже выполненные работы», - рассказал вице-губернатор.

Александр Кузнецов добавил, что ситуация находится на контроле. На этой неделе будет согласована итоговая «дорожная карта» по вводу объекта в эксплуатацию.

Напомним, участники долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Псков, ул. Индустриальная, 6-а, дважды обращались в адрес президента РФ Владимира Путина. Впервые главе государства, как гаранту Конституции, они написали летом 2016 года и вскоре получили из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций ответ, из которого следовало, что сложившуюся ситуацию рассмотрят в администрации региона и областной прокуратуре.

Летом 2016 года Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору включил участников долевого строительства многоквартирного дома по ул.Индустриальная, д. 6-а в Пскове в так называемый «реестр обманутых дольщиков» - список граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

В начале января 2017 года срок разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Псков, улица Индустриальная, 6-а был в очередной раз продлен - теперь до 31 марта 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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В Пскове появились «обманутые дольщики»

 


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