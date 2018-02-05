Недвижимость

Бывшие «обманутые дольщики» с улицы Индустриальной поблагодарили Александра Котова за помощь и личное участие

Денис Поздняков - в прошлом участник долевого строительства дома 6А по улице Индустриальной, а теперь полноправный собственник жилья - 9 февраля пришел к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, чтобы от имени жильцов поблагодарить спикера за личное участие в судьбе дома.

«Два дня как получил свидетельство о регистрации собственности на квартиру. Процентов 90 соседей тоже уже с документами. Теперь мы настоящие собственники жилья - не обманутые дольщики, - цитирует Дениса Позднякова пресс-служба регионального парламента. - Нам остаётся только вспоминать, как я подошёл к вам, как вы взяли под контроль ситуацию и закончили все это».

Полученные свидетельства, по словам Дениса Позднякова, позволят семьям использовать материнский капитал или подать заявление на рефинансирование ставки: «Пока не было документов, нельзя было это сделать. 12 числа нам подключат газ. Делаем ремонты, вселились – отопление у нас есть, и все хорошо».

«То есть вся стадия долевого строительства завершена, теперь вы входите в этап нормальной эксплуатации многоквартирного жилого дома. Я рад, что всё так закончилось», - ответил Александр Котов.

«А как мы рады! И всё это благодаря вам! Спасибо вам большое и низкий поклон! Как когда-то говорили ещё в советские времена – с вами в разведку б пошёл, не предали бы. Вы очень порядочный человек», - передал благодарность от имени жителей дома Денис Поздняков.

Напомним, фирма-застройщик «Строй-Кром» планировала сдать в эксплуатацию дом №6А по улице Индустриальной еще в 2015 году, но на протяжении двух лет так и не сумела выполнить своих обязательств. 1 сентября 2017 к работам на долгострое приступил новый подрядчик – компания ООО «Эгле». Подписанию соглашения предшествовала серия встреч председателя областного Собрания депутатов Александра Котова с участниками долевого строительства, представителями областной и городской исполнительной власти, прокуратуры региона и потенциальными подрядчиками. В результате переговоров удалось выработать находящийся в правовом поле алгоритм завершения строительных работ.

Первая незапланированная встреча обманутых дольщиков с председателем областного Собрания состоялась 19 мая во время пикета, который проходил у здания Дома Советов – 10 ноября дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию.