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Гендиректор пустошкинского предприятия оштрафован за уклонение от оформления трудового договора с двумя сотрудниками

Главным государственным инспектором труда Псковской области рассмотрено административное дело в отношении генерального директора ООО «Техноснаб», возбужденное заместителем прокурора Пустошкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в нарушение требований статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации, несмотря на наличие приказов о приеме на работу двух сотрудников ООО, трудовые договоры в письменном виде с ними работодателем не заключены.

Гендиректор ООО «Техноснаб» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Также в ходе проверки ООО выявлены иные нарушения трудового законодательства. Так, не все работники организации ознакомлены с локальными нормативными актами, расчеты с увольняемыми работниками производятся с нарушением установленного законом срока, трудовые договоры не содержат обязательных сведений, как то предусмотрено статьей 57 ТК РФ, график отпусков в организации отсутствует.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес гендиректора ООО «Техноснаб» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, все нарушения устранены.