Депутат Павел Бикташев вышел из ЛДПР, потому что перестал считать ее оппозиционной силой

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев вышел из партии ЛДПР в связи с тем, что перестал считать ее оппозиционной силой. Павел Бикташев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о мотивах, которые побудили его оставить ЛДПР и перейти в партию «Родина» на должность руководителя регионального аппарата партии «Родина».
«Когда я вступал в партию ЛДПР, я руководствовался тем, что это реальная оппозиционная сила», - рассказал Павел Бикташев. На вопрос, сколько лет назад это было, Павел Бикташев ответил: «Очень давно, даже не помню».
«А сегодня, к сожалению, партия ЛДПР стала филиалом «Единой России» и проводником всех непопулярных мер, таких, например, как единый день голосования, который существенно снизил интерес людей к выборами», - пояснил Павел Бикташев. Подобные действия он расценивает как «наперсточничество».
Павел Бикташев рассказал, что долго думал об этом.
«Партия «Родина» кажется новой оппозиционной силой, которая реально кидает вызов «Единой России», - сказал он. Павел Бикташев надеется привлечь к участию в партии ряд действующих депутатов район собраний. Также, по его словам, предложение о переходе в «Родину» склонен принять «один глава района».
Источник: Псковская Лента Новостей