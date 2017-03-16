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Депутат Павел Бикташев вышел из ЛДПР, потому что перестал считать ее оппозиционной силой

16.03.2017 14:04 ПЛН, Псков

Депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев вышел из партии ЛДПР в связи с тем, что перестал считать ее оппозиционной силой. Павел Бикташев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о мотивах, которые побудили его оставить ЛДПР и перейти в партию «Родина» на должность руководителя регионального аппарата партии «Родина».

 «Когда я вступал в партию ЛДПР, я руководствовался тем, что это реальная оппозиционная сила», - рассказал Павел Бикташев. На вопрос, сколько лет назад это было, Павел Бикташев ответил: «Очень давно, даже не помню».

«А сегодня, к сожалению,  партия ЛДПР стала филиалом «Единой России» и проводником всех непопулярных мер, таких, например, как единый день голосования, который существенно снизил интерес людей к выборами», - пояснил Павел Бикташев. Подобные действия он расценивает как «наперсточничество».

Павел Бикташев рассказал, что долго думал об этом.

«Партия «Родина» кажется новой оппозиционной силой, которая реально кидает вызов «Единой России», - сказал он. Павел Бикташев надеется привлечь к участию в партии ряд действующих депутатов район собраний. Также, по его словам, предложение о переходе в «Родину» склонен принять «один глава района».

Источник: Псковская Лента Новостей



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