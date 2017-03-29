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Анна Насыбулина о заявлениях Константина Вилкова: Политические провокации - один из грязных методов ведения предвыборной кампании

29.03.2017 17:54 ПЛН, Псков

«Политические провокации – это один из грязных методов ведения предвыборной кампании», - заявила начальник отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской гордумы Анна Насыбулина, комментируя в Фейсбуке информацию лидера регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова об отказе в пикете у городской администрации и прошедших одиночных пикетах. 
 
 
«К сожалению, не все кандидаты имеют возможность представить конкретную программу и достижения, поэтому они используют модель превозношения себя за счет попыток уничижения других. Что касается конкретно господина Вилкова, то это не новый игрок на политической арене, вполне подкованный в предвыборном процессе по использованию грязных технологий и всплывающий исключительно в предвыборный период. Учитывая, что самому господину Вилкову затруднительно представить свою чистую биографию, чтобы избиратель ему поверил, остается лишь одно - пытаться пачкать других», - написала Анна Насыбулина.
 
«От него не поступило ни одного официального обращения, запроса, предложения, а сразу пикеты и плакаты. Это все ради того, чтобы завоевать внимание под маской авторитетного политика, но псковичи мудрее, чем он представляет. Если так хочется прорваться к городской власти, то нужно для начала разбираться в вопросах местного самоуправления, «жить жизнью города»», - считает чиновник.
 
«На прошедшей сессии, в работе которой принимали участие все партийные фракции и неравнодушные граждане, были открыто рассмотрены меры администрации города по приведению городских территорий в порядок, и они были поддержаны всеми единогласно. Господин Вилков мог участвовать в работе сессии и поставить волнующие его вопросы открыто, но не это, видимо, ему нужно.
 
Работа муниципалитета не может спонтанно стать плохой, если из года в год она проходит аттестацию в отчетах главы администрации, главы города и контрольно-счетной палаты. То, что есть вопросы, требующие разрешения, – это безусловно так, волшебников не существует, но та работа, которая ведется, доказательство обратному – город Псков развивается, и псковичи все больше гордятся своим городом. В годовом цикле весенний сезон делает всегда актуальной тему благоустройства. И слепых у власти нет, мы работаем над каждым обращением», - заверила  начальник отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата гордумы.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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