Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании

В адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступило обращение пресс-службы Псковского регионального отделения партии «Родина», в котором содержится просьба разместить в соответствии со статьей 46 закона РФ «О средствах массовой информации» («Право на ответ») следующую информацию. Присланный текст является ответом на публикацию на сайте ПЛН заявления начальника отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской гордумы Анны Насыбулиной («Анна Насыбулина о заявлениях Константина Вилкова: Политические провокации - один из грязных методов ведения предвыборной кампании»). Редакция ПЛН публикует текст, присланный пресс-службой регионального отделения партии «Родина», без каких-либо изменений и комментариев.

«Партия «Родина» защищает Псков и псковичей, а не «ведет предвыборную кампанию».

Внимательно изучив «фельетон» пресс-службы Псковской городской Думы, пришли к убедительному выводу, что в органах муниципальной власти отсутствуют специалисты не только в области городского хозяйства, на чем неоднократно заострял внимание наш лидер Константин Вилков, но и профессионалы в области «связи с общественностью». Сегодня законодательством установлена норма о профессиональной аттестации муниципальных служащих. По каким критериям и принципам она проводится, вполне понятно, возможно, по принципу присутствия у чиновника чувства юмора. Если это так, то уже не все потеряно, как нам казалось.

Пресс-секретарь главы города Пскова Анна Насыбулина обвиняет Региональное отделение партии «Родина» ни много, ни мало в ведении грязной предвыборной кампании. Уважаемая Анна, если у Вас не хватает правовой подготовки, то рекомендуем Вам обратиться в юридическую службу вашего ведомства и очень сильно надеемся, что там найдется хотя бы один профессиональный юрист, который сможет разъяснить Вам и вашему Главе, что в данный временной отрезок никакая предвыборная кампания вестись не может по Закону. Подчеркиваем, ни-ка-кая! Ни чистая, ни грязная! Так как выборы просто не объявлены. Мы являемся той политической силой, которая чтит наше с Вами право.

А теперь по существу Ваших «сатирических» претензий.

«К сожалению не все кандидаты имеют возможность представить конкретную программу и достижения»

Уважаемая Анна, Вы абсолютно правы! А еще более омерзительной выглядит ситуация, когда не кандидаты, а действующие депутаты, заполучив мандат, моментально забывают свою программу, которую они презентовали во время своего избрания, и начинают выполнять программу личностного обогащения. Наисвежейшим примером может служить недавно заключенный контракт на 20 миллионов народных рублей, предоставленный одному из Ваших «народных» избранников. В результате которого наш с Вами город понес колоссальные финансовые и социальные потери. Вы Анна также предъявляете претензии региональному отделению партии «Родина», что оно не предоставило на сессии гордумы ни одного конкретного предложения, а зачем? Чтобы они отправились в корзину? Сегодня, чтобы начать реализовывать программу развития нашего города (а такая у нас имеется), первым пунктом нужно поставить вопрос о роспуске коррумпированной Думы. Да мы не оговорились. Именно так! И если Вы с нами согласны, тогда можете прямиком отправляться на улицу Петровскую в Псковский городской суд.

«Господин Вилков мог участвовать в работе сессии и поставить волнующие его вопросы»

Так вот Анна, господин Вилков считает ниже своего человеческого достоинства ставить вопросы перед сегодняшним составом городской Думы, считает бессмысленным делом ставить вопросы перед законодательным органом, который на 20 процентов состоит из откровенных коррупционеров. Смеем Вам напомнить, что совсем недавно именно эти пресловутые депутаты (из тех самых 20 процентов), поправ все нормы права, морали и этики, откровенно наплевав на гаранта Конституции В.В. Путина, при подаче декларации о собственных доходах и доходах своих родственников укрыли состояния нажитые «непосильным трудом». При этом они не получили никакой политической и правовой оценки, особо обращаю Ваше внимание, со стороны своих коллег-депутатов, а Иван Цецерский более того сделал косвенную попытку их защитить. Вы Анна в самом деле считаете, что перед данными господами можно ставить какие-либо вопросы жизнеобеспечения города? Нет, Анна, вопросы им должны задавать правоохранительные органы!

Вы также заявляете «что работа муниципалитета не может быть плохой из года в год».

Хотим обратить Ваше внимание, что во Пскове из года в год весной вместе со снегом тает и асфальт, на перекрестке Народной и Коммунальной из года в год, Анна, после дождя блокируются машины скорой помощи из-за нечищеной ливненвой канализации. И не только там, Октябрьская площадь, улицы Текстильная, Новоселов, Юбилейная и т.д. Мы можем привести уйму примеров, которые и так хорошо знакомы псковичам. Поэтому Вы заблуждаетесь, когда ответственно заявляете что «в городской власти нет слепых». С нашей точки зрения, в городской власти не только слепых, но и глухих предостаточно.

Анна, рекомендуем Вам почитать учебники по PR-работе для начинающих журналистов, и Вы там с удивлением для себя сможете обнаружить аксиому, принцип которой сводится к следующему «что переход на личности заранее проигрышный ход». Константин Вилков со своей стороны открыто заявил, что к Ивану Цецерскому, как к человеку, относится вполне толерантно, другой вопрос к его профессиональным качествам как Главы города, что абсолютно не значит то что его деловые качества, к примеру в области фольклора, знание музыкальных инструментов вполне могут быть востребованы и принести пользу нашим землякам. Мы не исключаем следующего обстоятельства, что осенью текущего года Константин Вилков возможно и предложит уважаемому Ивану Николаевичу должность директора городского культурного центра, где и Вам Анна вполне найдется место в штатном расписании.

С Уважением! Пресс-служба РО партии «Родина»

Источник: Псковская Лента Новостей