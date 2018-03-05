Политика

Владимир Воробьев: Россия - это страна героев. Нас никто никогда не поставит на колени

«Россия - это страна героев. Нас никто никогда не поставит на колени», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев на Форуме членов и сторонников «Единой России», который проходит 5 марта в Пскове.

«Россия всегда опиралась на три великих уступа — духовную мощь, творческий гений русского народа и доблесть армии. Для процветания государства необходима не только духовная, но и военная сила, а для этого нужны люди, которые в особый период могут встать и пойти на подвиг, а, может, и на самопожертвование во имя интересов своего Отечества, во имя защиты своего народа. И такие люди в России всегда были, есть и будут. Это наши солдаты и офицеры, доблестные защитники нашего Отечества», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Замглавы города напомнил, что в феврале на территории Пскова и области прошло много памятных мероприятий, в частности, 29-летие вывода советских войска из Афганистана, День защитника Отечества, 100-летие создания Красной армии и 18-я годовщина гибели легендарной 6-й роты в Чечне. Владимир Воробьев вспомнил, что неравный бой шел 18 часов, но 6-я рота, погибая, победила, никто не ушел с поля боя.

«И сейчас наши солдаты и офицеры в Сирии отстаивают мир и безопасность нашего государства. Наши славные летчики гибнут и становятся Героями России. Россия - это страна героев. Нас никто никогда не поставит на колени. Мы самодостаточное государство», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Для него стал особенным день 1 марта, когда президент России Владимир Путин вышел с посланием Федеральному Собранию и четко обозначил, что сделано в плане обеспечения укрепления обороноспособности страны. «И до сих пор американцы с их союзниками не знают, что ответить, потому что убедились, что их шаги на восточном фланге в Европе, продвижение к нашим границам, обнулились и ничего не стоят. Их противоракетная оборона обнулилась и ничего не стоит, - констатировал заместитель главы города. - Наши новые средства, включая ракету «Сармат», которая скоро поступит на вооружение, гораздо эффективнее, и теперь американцам, чтоб сохранить лицо, надо сделать два верных вывода: вывести все войска из Западной Европы и распустить блок НАТО, потому что он никому не нужен. Он никого не защитит и никого не спасет. Если они это сделают, они еще смогут хоть как-то оправдать себя перед мировым сообществом».

Владимир Воробьев подчеркнул, что «Россия сейчас имеет огромную внутреннюю силу, и эту силу она использует не так, как на Западе, по-старинке, а так, как в восточных единоборствах — сильный останавливает насилие, сила служит фактором сдерживания и укрепления мира во всем мире». «И наш президент, воспитанный на философии восточных единоборств, на традициях силы, делает все для того, чтобы наша армия и флот были оснащены всем необходимым, и чтобы ни у кого не было сомнений, что Россия в случае агрессии против нее даст сокрушительный отпор, и никому мало не покажется», - заявил заместитель главы города.

«Я уверен: если оборона страны надежна, мы решим и другие задачи», - добавил он. В заключение Владимир Воробьев высказал мнение,что «18 мата мы должны прийти на избирательные участки и проголосовать» на президентских выборах, «проголосовать за сильного президента, а значит за сильную Россию».