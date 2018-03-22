Политика

«Друзья мои, не ясен наш союз»

В Пскове создано новое неформальное политобъединение - так называемый «региональный народный совет». В него вошли полтора десятка персон из нескольких общественно-политических организаций, от мало кому известных и «карликовых» (вроде «Партии добрых дел» и «Псковского гражданского общества») до парламентских партий - КПРФ и «Справедливой России». Декларируемая задача нарсовета - проведение праймериз перед сентябрьскими выборами губернатора Псковской области и выдвижение единого кандидата.

«Ядром» новой структуры выглядит группа местных коммунистов. Мало того, что оргсобрание проходило на их территории, в помещении обкома КПРФ на ул. Гоголя, так еще значительную часть публики составила верхушка областного отделения компартии: первый секретарь Петр Алексеенко, его заместитель Виктор Дуля, персек псковского горкома Дмитрий Михайлов, ветеран, бывший вице-спикер регионального парламента Геннадий Бубнов. Если учесть, что за общий стол с ними сели в основном «левые» - участники регионального штаба кандидата в президенты Павла Грудинина (в том числе руководитель «Псковского гражданского общества» Сергей Костец и представитель «Левого фронта» Дмитрий Уразов, кстати, организовывавший визит в Псков Сергея Удальцова), то может показаться, что новый совет - это, по сути, продолжение той же предвыборной песни «лево-патриотической» оппозиции, своеобразная попытка дать ответ на вопрос «Есть ли жизнь после выборов».

Компанию коммунистам и Ко составил председатель областного отделения «Справедливой России», неформальный лидер «объединенной оппозиции» в Псковской гордуме Олег Брячак. «Кучкование» членов КПРФ и СР напоминает о лете 2017-го, когда общей колонной коммунисты, эсеры и члены «команды Михаила Гавунаса» пошли на выборы в Псковскую гордуму. Подобные аналогии усиливает и то, что сейчас «региональный народный совет» тоже создается под выборы, задачей называется проведение предварительного голосования по определению единого кандидата с последующим его выдвижением. Словом, вроде бы это продолжение той же самой саги.

Однако есть тут и моменты, вызывающие скорее неподдельное изумление. Скажем, вхождение в этот «левый» совет грудининцев и сталинистов Виктора Широбокова, регионального представителя партии «Гражданская инициатива». Замечу - партии либеральной, которая на федеральном уровне если с кем ранее и блокировалась, то с партиями вроде РПР-Парнас Михаила Касьянова. Если же обратиться к более свежим событиям, то на завершившихся выборах президента участники нового совета поддерживали кто кого: левые - Грудинина, Брячак - Владимира Путина, Широбоков был руководителем псковского регионального штаба Ксении Собчак. Кстати, по сообщениям некоторых СМИ, президент России после голосования предложил Ксении Анатольевне попробовать свои силы на сентябрьских выборах в одном из проблемных регионов. Отчего наши «горячие головы» уже гадают: не может ли стать такой площадкой для приложения сил восходящей звезды отечественной политики именно Псковская область, с которой госпожу Собчак кое-что связывает. Как известно, в детстве ленинградская девочка каждое лето набиралась сил в деревне на севере Псковщины и, по словам ее матери - сенатора Людмилы Нарусовой, Ксюша была выращена на молоке плюсской козы Вербы. Что до Широбокова, то это персона, скорее, комичная, свои «15 минут славы» на выборах он получил благодаря небезызвестной истории о поджоге «штабного» автомобиля.

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А вечером 18 марта он, как выяснилось, чуть ли не отец псковской демократии в 1990-е, презентовал себя политтусовке так: «Виктор Широбоков. Губернатор - 2018».

Сейчас вся эта публика вроде как вместе. Такой вот паноптикум, рождающий воспоминания о фильме «День выборов» - помните: «Поп. Играет на балалайке. В ванне».

Если говорить серьезно, то с созданием регионального нарсовета вопросов возникает куда больше, чем звучит внятных ответов.

Начиная с самого главного вопроса: зачем, собственно говоря, создается такой совет?

На мой взгляд, причин тут может быть несколько.

Во-первых, после президентских выборов, когда по понятным причинам местные деятели оказались в глубокой тени, они хотят напомнить о себе и продемонстрировать нечто такое, что заставило бы говорить о них и обсуждать их действия.

Во-вторых, не следует забывать: в том случае если пресловутый «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах не отменят (на что надеется оппозиция всех мастей), то любому потенциальному кандидату надо будет заручиться поддержкой сотни с лишним муниципальных депутатов и глав. Задача эта для оппозиции крайне сложная, в одиночку справиться с ней не может фактически ни одна из партий. Поэтому сбор за круглым столом можно рассматривать и как переговорный процесс по манипулированию голосами муниципальных депутатов, представляющих те партии, которые вошли в «региональный народный совет».

В-третьих, не стоит исключать, что «группа Гавунаса», посчитав разумным не «раскачивать лодку» во время президентских выборов (это же не шутки), пришла к выводу, что «шоу должно продолжаться». И если это так - то приходит время разбивать припрятанные на дне Мертвого моря кубышки, определяться с кандидатом, договариваться с прочими участниками политпроцесса, формировать штаб и т. д. - и все это с целью оказать влияние на переговорный процесс с Домом Советов.

В-четвертых, для полноты картины примем за версию и декларацию самих участников совета - дескать, стремимся к «достойной, справедливой жизни» и объединились, чтобы победить на выборах. В общем, хотят стать не отдельными легко ломаемыми прутиками, а веником, который не поломаешь. Хотя самим участникам совета воображение уже рисует другой образ - в релизе от организаторов ПРНС совет характеризуется как «мощнейший победоносный ударный кулак».

Конечно, эпитеты вроде «мощнейший» и «победоносный» применительно к данной группе выглядят забавно.

Особенно сразу после финиша президентской кампании, по итогам которой общий кандидат от КПРФ и примкнувшей к ней публики с треском проиграл. Напомню, 11 процентов Грудинина - это худший показатель за все время участия коммунистов в выборах такого уровня.

Так что, на что рассчитывают участники ПРНС пока неясно. Как не очевидно и многое другое. Кто будет готов стать «генеральным спонсором»? Каким будет метод определения общего кандидата - широкие праймериз с дискуссионными площадками? интернет-голосование? выбор в узком кругу совета голосами пятнадцати человек? Насколько велики шансы сохранения этого тактического предвыборного альянса - и не получится ли так, что не получившие желаемого участники забега уйдут и попытаются исполнить на выборах сольную партию? И потом вопрос - кто там еще может появиться? Ведь уже объявлено, что «состав совета будет в ближайшее время дополнен представителями новых партий и общественных объединений».

В истории российской (и псковской в частности) политики было невероятное количество подобных объединений оппозиции. Однако абсолютное большинство из них не проходят проверку на жизнеспособность - уже хотя бы по той причине, что всегда находятся те, кто принципиально предпочитает идти своей дорогой и не желает «садиться на одной поляне» с очередными «спасителями Отечества». Так и в нашем случае: если отбросить политическую «мелкоту», то в нынешнем виде предвыборная коалиция - это только объединение КПРФ и «Справедливой России». При этом другие представители парламентских партий в Псковской области уже неоднократно заявляли о нежелании вступать в какие-либо альянсы. Здесь я имею в виду, прежде всего, региональное отделение ЛДПР во главе с Антоном Минаковым и ведомое Львом Шлосбергом псковское «Яблоко». Последний вообще неоднократно заявлял, что ему со сталинистами и, образно говоря, «политическими проститутками» не по пути. А «соколам Жириновского» великим вождем завещано не вступать ни в какой блуд перед выборами. Вряд ли появятся в совете и представители несистемной оппозиции - сторонники Алексея Навального и члены движения «Открытая Россия». Так что в политической эффективности нового объединения лично я серьезно сомневаюсь.

Александр Савенко