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Политика

«Друзья мои, не ясен наш союз»

22.03.2018 13:49|ПсковКомментариев: 21

В Пскове создано новое неформальное политобъединение - так называемый «региональный народный совет». В него вошли полтора десятка персон из нескольких общественно-политических организаций, от мало кому известных и «карликовых» (вроде «Партии добрых дел» и «Псковского гражданского общества») до парламентских партий - КПРФ и «Справедливой России». Декларируемая задача нарсовета - проведение праймериз перед сентябрьскими выборами губернатора Псковской области и выдвижение единого кандидата.

«Ядром» новой структуры выглядит группа местных коммунистов. Мало того, что оргсобрание проходило на их территории, в помещении обкома КПРФ на ул. Гоголя, так еще значительную часть публики составила верхушка областного отделения компартии: первый секретарь Петр Алексеенко, его заместитель Виктор Дуля, персек псковского горкома Дмитрий Михайлов, ветеран, бывший вице-спикер регионального парламента Геннадий Бубнов. Если учесть, что за общий стол с ними сели в основном «левые» - участники регионального штаба кандидата в президенты Павла Грудинина (в том числе руководитель «Псковского гражданского общества» Сергей Костец и представитель «Левого фронта» Дмитрий Уразов, кстати, организовывавший визит в Псков Сергея Удальцова), то может показаться, что новый совет - это, по сути, продолжение той же предвыборной песни «лево-патриотической» оппозиции, своеобразная попытка дать ответ на вопрос «Есть ли жизнь после выборов».

Компанию коммунистам и Ко составил председатель областного отделения «Справедливой России», неформальный лидер «объединенной оппозиции» в Псковской гордуме Олег Брячак. «Кучкование» членов КПРФ и СР напоминает о лете 2017-го, когда общей колонной коммунисты, эсеры и члены «команды Михаила Гавунаса» пошли на выборы в Псковскую гордуму. Подобные аналогии усиливает и то, что сейчас «региональный народный совет» тоже создается под выборы, задачей называется проведение предварительного голосования по определению единого кандидата с последующим его выдвижением. Словом, вроде бы это продолжение той же самой саги.

Однако есть тут и моменты, вызывающие скорее неподдельное изумление. Скажем, вхождение в этот «левый» совет грудининцев и сталинистов Виктора Широбокова, регионального представителя партии «Гражданская инициатива». Замечу - партии либеральной, которая на федеральном уровне если с кем ранее и блокировалась, то с партиями вроде РПР-Парнас Михаила Касьянова. Если же обратиться к более свежим событиям, то на завершившихся выборах президента участники нового совета поддерживали кто кого: левые - Грудинина, Брячак - Владимира Путина, Широбоков был руководителем псковского регионального штаба Ксении Собчак. Кстати, по сообщениям некоторых СМИ, президент России после голосования предложил Ксении Анатольевне попробовать свои силы на сентябрьских выборах в одном из проблемных регионов. Отчего наши «горячие головы» уже гадают: не может ли стать такой площадкой для приложения сил восходящей звезды отечественной политики именно Псковская область, с которой госпожу Собчак кое-что связывает. Как известно, в детстве ленинградская девочка каждое лето набиралась сил в деревне на севере Псковщины и, по словам ее матери - сенатора Людмилы Нарусовой, Ксюша была выращена на молоке плюсской козы Вербы. Что до Широбокова, то это персона, скорее, комичная, свои «15 минут славы» на выборах он получил благодаря небезызвестной истории о поджоге «штабного» автомобиля.

А вечером 18 марта он, как выяснилось, чуть ли не отец псковской демократии в 1990-е, презентовал себя политтусовке так: «Виктор Широбоков. Губернатор - 2018».

Сейчас вся эта публика вроде как вместе. Такой вот паноптикум, рождающий воспоминания о фильме «День выборов» - помните: «Поп. Играет на балалайке. В ванне».

Если говорить серьезно, то с созданием регионального нарсовета вопросов возникает куда больше, чем звучит внятных ответов.

Начиная с самого главного вопроса: зачем, собственно говоря, создается такой совет?

На мой взгляд, причин тут может быть несколько.

Во-первых, после президентских выборов, когда по понятным причинам местные деятели оказались в глубокой тени, они хотят напомнить о себе и продемонстрировать нечто такое, что заставило бы говорить о них и обсуждать их действия.

Во-вторых, не следует забывать: в том случае если пресловутый «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах не отменят (на что надеется оппозиция всех мастей), то любому потенциальному кандидату надо будет заручиться поддержкой сотни с лишним муниципальных депутатов и глав. Задача эта для оппозиции крайне сложная, в одиночку справиться с ней не может фактически ни одна из партий. Поэтому сбор за круглым столом можно рассматривать и как переговорный процесс по манипулированию голосами муниципальных депутатов, представляющих те партии, которые вошли в «региональный народный совет».

В-третьих, не стоит исключать, что «группа Гавунаса», посчитав разумным не «раскачивать лодку» во время президентских выборов (это же не шутки), пришла к выводу, что «шоу должно продолжаться». И если это так - то приходит время разбивать припрятанные на дне Мертвого моря кубышки, определяться с кандидатом, договариваться с прочими участниками политпроцесса, формировать штаб и т. д. - и все это с целью оказать влияние на переговорный процесс с Домом Советов.

В-четвертых, для полноты картины примем за версию и декларацию самих участников совета - дескать, стремимся к «достойной, справедливой жизни» и объединились, чтобы победить на выборах. В общем, хотят стать не отдельными легко ломаемыми прутиками, а веником, который не поломаешь. Хотя самим участникам совета воображение уже рисует другой образ - в релизе от организаторов ПРНС совет характеризуется как «мощнейший победоносный ударный кулак».

Конечно, эпитеты вроде «мощнейший» и «победоносный» применительно к данной группе выглядят забавно.

Особенно сразу после финиша президентской кампании, по итогам которой общий кандидат от КПРФ и примкнувшей к ней публики с треском проиграл. Напомню, 11 процентов Грудинина - это худший показатель за все время участия коммунистов в выборах такого уровня.

Так что, на что рассчитывают участники ПРНС пока неясно. Как не очевидно и многое другое. Кто будет готов стать «генеральным спонсором»? Каким будет метод определения общего кандидата - широкие праймериз с дискуссионными площадками? интернет-голосование? выбор в узком кругу совета голосами пятнадцати человек? Насколько велики шансы сохранения этого тактического предвыборного альянса - и не получится ли так, что не получившие желаемого участники забега уйдут и попытаются исполнить на выборах сольную партию? И потом вопрос - кто там еще может появиться? Ведь уже объявлено, что «состав совета будет в ближайшее время дополнен представителями новых партий и общественных объединений».

В истории российской (и псковской в частности) политики было невероятное количество подобных объединений оппозиции. Однако абсолютное большинство из них не проходят проверку на жизнеспособность - уже хотя бы по той причине, что всегда находятся те, кто принципиально предпочитает идти своей дорогой и не желает «садиться на одной поляне» с очередными «спасителями Отечества». Так и в нашем случае: если отбросить политическую «мелкоту», то в нынешнем виде предвыборная коалиция - это только объединение КПРФ и «Справедливой России». При этом другие представители парламентских партий в Псковской области уже неоднократно заявляли о нежелании вступать в какие-либо альянсы. Здесь я имею в виду, прежде всего, региональное отделение ЛДПР во главе с Антоном Минаковым и ведомое Львом Шлосбергом псковское «Яблоко». Последний вообще неоднократно заявлял, что ему со сталинистами и, образно говоря, «политическими проститутками» не по пути. А «соколам Жириновского» великим вождем завещано не вступать ни в какой блуд перед выборами. Вряд ли появятся в совете и представители несистемной оппозиции - сторонники Алексея Навального и члены движения «Открытая Россия». Так что в политической эффективности нового объединения лично я серьезно сомневаюсь.

Александр Савенко

Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Гавунас Михаил Савельевич
Шлосберг Лев Маркович Дуля Виктор Федорович
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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