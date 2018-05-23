Политика

Александр Козловский: Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии

«Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии», - поделился мнением депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в ходе пресс-подхода в рамках форума первичных и местных партийных организаций регионального отделения партии «Единая Россия».

«Наша задача в этом электоральном цикле - выиграть выборы 7 глав районов и депутата Псковского областного Собрания. Это достаточно амбициозные цели, с которыми мы справимся. А праймериз как раз дает возможность и найти лучших кандидатов, и познакомить кандидатов с существующими на территориях проблемами», - отметил парламентарий.

Предложения населения должны отразиться в программах кандидатов от «Единой России», подчеркнул Александр Козловский. Он также добавил, что кандидату от партии, прошедшему предварительное внутрипартийное голосование, будет гораздо проще в рамках самой избирательной кампании.

Напомним, что в предварительном внутрипартийном голосовании по довыборам депутата областного Собрания и выборам глав районов принимают участие 74 человека. В данный момент активно проходят дебаты и встречи с населением. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.