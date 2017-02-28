Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин официально назначен на должность главного федерального инспектора по Псковской области. Как сообщает сегодня сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, соответствующее распоряжение подписано Николаем Цукановым.

Информация о данном кадровом решении появилась в СМИ вчера, 27 февраля. Губернатор Псковской области Андрей Турчак на своей странице в Инстаграме назвал Андрея Калинина «настоящим офицером, человеком слова и дела», пожелав успехов в новой должности.

Андрей Николаевич Калинин родился в Пскове в 1972 году, окончил исторический факультет ПГПИ, юридический институт. В первые годы трудовой деятельности работал следователем в УВД по городу Пскову, в управлении исполнения наказаний, в прокуратуре Псковского района на должности старшего следователя. Затем перешел на работу в прокуратуру Псковской области, где был прокурором-криминалистом, начальником отдела по расследованию особо важных дел и первым заместителем руководителя следственного управления.

С 23 июля 2009 года по 10 апреля 2014 года возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ. 8 мая 2013 года переназначен президентом Путиным на эту должность на новый срок, однако весной 2014 года был отправлен в отставку.

23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, затем возглавил районную прокуратуру. В мае 2016 года получил должность главного федерального инспектора по Мурманской области.

Напомним, с июля 2015 по октябрь 2016 года должность главного федерального инспектора по Псковской области занимал Алексей Устинов, который в настоящее время работает в администрации президента.

Источник: Псковская Лента Новостей