Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации муниципалитета.

Ожидается, что после новогодних праздников вакантную должность займет Александр Коновалов, недавно назначенный советником сити-менеджера Пскова.

Напомним, ранее Коновалов являлся исполнительным директором ФК «Псков-747». В должности замглавы администрации он будет курировать социальные вопросы.

Ранее глава города Пскова Иван Цецерский анонсировал большие изменения в команде администрации города после ухода с поста сити-менеджера Игоря Калашникова и, в частности, предрек отставку некоторых его заместителей. Вскоре после его отставки пост заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления строительства и капремонта покинула Светлана Исекеева. Известно, что она продолжи ла трудовую деятельность на одном из коммерческих предприятий города.

Источник: Псковская Лента Новостей