Общество

Около трети россиян ожидают худших времен

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги исследования социального настроения россиян. Аналитики выяснили, что текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 гг. Однако около трети россиян ожидают, что грядут худшие времена.

Очень хорошей, хорошей и скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 года назвали 83% опрошенных. Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальных ожиданий. Тем не менее, около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

«Всего лишь полгода назад мы отмечали, что наши сограждане никак не утвердятся в мнении, что выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась еще в 2015 году, найден. Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно. Но кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию – на всякий случай. Их сегодня – пока треть. По мере улучшения настроений кризисные ожидания будут неизбежно затухать. Но темпы этого затухания предполагаемо более низкие, чем темпы роста оценок личной жизни и жизни страны», - прокомментировал итоги опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Добавим, что опрос по социальным настроениям россиян ВЦИОМ был проведен 25-27 декабря 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.