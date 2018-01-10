Общество

Две трети читателей ПЛН не ждут ничего хорошего от 2018 года

Псковская Лента Новостей подводит итоги опроса, в котором мы попросили наших читателей поделиться ожиданиями от наступившего 2018 года. Его результаты показывают, что две трети псковичей не ждут ничего хорошего, а жизнь, по их мнению, становится только тяжелее.

Настроенных позитивно псковичей, по итогам голосования, набралось немного. Лишь 3,64% из общего числа проголосовавших считают, что жизнь изменится однозначно к лучшему, а наступивший год будет годом побед успехов. Еще меньше - 1,21% - уверены, что благодаря властям в регионе не только сохранится стабильность, но и продолжится развитие. Немногим больше - 1,84% опрошенных - надеются на улучшения после президентских и губернаторских выборов. 12,6% также настроены на позитив, но верят только в себя.

Любопытно, что 2,28% проголосовавших верят в чудеса. Они считают, что России вполне по плечу выиграть ЧМ по футболу, а Псков перед Ганзой-2019 обязательно превратят в конфетку.

Скептично настроенных псковичей, согласно результатам опроса, оказалось гораздо больше. Так, 13,52% проголосовавших считают, что ничего особо в 2018 году не изменится. «Что было - то и будет». 5,04% ответили, что опасаются усугубления экономического кризиса, а 0,78% признались, что боятся роста напряженности и терактов.

Но самым популярным вариантом ответа стал «Жизнь становится все тяжелее - ничего хорошего не жду». Его выбрали 58,17% участников опроса.

Всего в опросе приняло участие 2063 человека.

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Добавим, что псковичи показали себя большими пессимистами, чем среднестатистический россиянин. Результаты проведенного в декабре ВЦИОМ всероссийского опроса показывают, что лишь одна треть жителей нашей страны ожидают худших времен. Остальные либо полны оптимизма, либо осторожно предполагают, что худшие времена в любом случае уже позади.