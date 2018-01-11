Общество

Псковская областная типография выходит из состояния банкротства

Псковская областная типография выходит из состояния банкротства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе визита на производство врио губернатора Михаила Ведерникова журналистам сообщила главный бухгалтер ГППО «Псковская областная типография» Светлана Адмакина.

По ее словам, за последнее время было проведено оздоровление производства, прошло сокращение, найдены новые заказчики. «Мы выходим из банкротства, финансовое состояние на сегодняшний день устойчивое. Зарплата и налоги платятся вовремя. Накоплений не имеем, прибыли пока нет, но живем по средствам», - сказала она.

Смотрите также Банкротство Псковской областной типографии, или 25 трагедий

Экскурсию по предприятию для врио губернатора Михаила Ведерикова провела заместитель руководителя по производству ГППО «Псковская областная типография» Инга Тимофеева. В ближайшее время руководитель региона проведет встречу с коллективом типографии.

Напомним, по результатам проведенного 31 августа 2017 года собрания кредиторов, на котором рассматривался отчет внешнего управляющего, главным кредитором (УФНС России по Псковской области) было принято решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом, завершении процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства с последующей ликвидацией предприятия. Решение оспаривалось в Арбитражном суде Псковской области, суд встал на сторону предприятия, отложив процесс до 31 марта 2018 года. Основной кредитор в лице УФНС России по Псковской области добивался банкротства предприятия с последующей распродажей активов.

Псковский облсовпроф обратился к тогда еще губернатору Псковской области Андрею Турчаку и вице-губернатору Псковской области Максиму Жаворонкову с просьбой подключиться к переговорному процессу с кредиторами и рассмотреть все возможности поддержки предприятия. Сумма долга на сегодня составляет 4 млн 600 тысяч рублей.