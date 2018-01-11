Общество

Внешнее управление Псковской типографией будет отменено

Псковская типография может сменить место дислокации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о такой возможности в ходе встречи с коллективом ГППО «Псковская областная типография» заявил врио губернатора Михаил Ведерников. Он заявил, что в ближайшее время процедура конкурсного управления предприятием будет отменена, и типография снова перейдет в руки собственника.

«Есть понимание, как должно развиваться производство, мы поддержим предприятие из областного бюджета», - сказал глава региона, пообещав при встрече с главными редакторами районных газет поднять вопрос о том, чтобы все они пользовались услугами Псковской типографии.

Михаил Ведерников поздравил коллектив с предстоящим Днем печати и 100-летием типографии. «Надеюсь, что этот год для всех нас будет успешным», - отметил врио губернатора.

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Он также поинтересовался у работников предприятия, не будут ли они против переезда в другое, более комфортное место, с учетом увеличения объемов производства и появления новых рабочих мест. «Конечно, не против, только за!» - заявили члены коллектива, встретив слова руководителя региона аплодисментами.

Напомним, по результатам проведенного 31 августа 2017 года собрания кредиторов, на котором рассматривался отчет внешнего управляющего, главным кредитором (УФНС России по Псковской области) было принято решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом, завершении процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства с последующей ликвидацией предприятия. Решение оспаривалось в Арбитражном суде Псковской области, суд встал на сторону предприятия, отложив процесс до 31 марта 2018 года. Основной кредитор в лице УФНС России по Псковской области добивался банкротства предприятия с последующей распродажей активов.