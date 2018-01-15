Общество

В январе 111 долгожителей Псковской области отметят юбилеи и получат персональные поздравления от президента

В Псковской области 111 долгожителей отметят в сентябре 90-летние и 95-летние и 100-летний юбилеи. Все они получат персональные поздравления от Президента России Владимира Путина.

По информации отдела социальных выплат регионального Отделения ПФР 90-летний юбилей отметят 89 пенсионеров из Невельского, Великолукского, Псковского, Дновского, Локнянского, Порховского, Куньинского, Бежаницкого, Островского, Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Стругокрасненского районов.

95 лет исполнится 21 жителю региона. Проживают 95-летние юбиляры в Псковском, Пыталовском, Гдовском, Локнянском, Себежском, Опочецком, Невельском, Порховском, Стругокрасненском, Пустошкинском районах.

Отметим, что в январе одна жительница областного центра будет отмечать 100-летний юбилей.

Добавим, что большинство среди январских юбиляров составляют женщины - их 97 человек.

Напомним, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.