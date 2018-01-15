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Общество

Православные отмечают Крещение Господне

19.01.2018 07:26|ПсковКомментариев: 0

Крещение Господне или Богоявление празднует Православная церковь 19 января.

 Как пишет calend.ru, праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника - «Епифания» - явление, или «Теофания» - Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы».

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани - вырубленной в форме креста проруби.

В Псковской области для крещенских купаний подготовили 13 иорданей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

№ п/п

Муниципальное образование

Адрес, место расположения купели

1

Гдов

река Гдовка,ул. 1я Слободская

2

Гдовский район

оз. Чудское, дер. Ветвеник

3

Гдовский район

Самолва дер. Кобылье Городище

4

Псковский район

река Великая дер. Выбуты

5

Великие Луки

река Ловать, г. Великие Луки

6

Опочецкий район

озеро Косарно, дер. Лобово

7

Псковский район

купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости

8

Кунья

река Лусня, пос. Кунья

9

Пустошка

река Крупея, г. Пустошка

10

Пушкинские Горы

озеро Тоболенец

11

Новоржевский район

купель Святой источник д. Боровичи

12

Бежаницы

озеро Алё

13

Гдовский район

д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»

На местах, официально разрешенных для Крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.

Как уточнили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоемах, крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

По результатам проведенного специалистами ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области мониторинга толщина льда на реке Великой в городской черте составляет не более 8-10 см. Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан, поэтому запрещено самостоятельно организовывать крещенские купели на реке Великой. Несоблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы все закончилось печально.

Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области от 20.12.2017 № 25.

В комитете ГО и ЧС Пскова рекомендуют людям, которые намереваются окунуться в прорубь, отдавать себе отчёт в том, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может иметь последствия для здоровья. При погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела - кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов, поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии. Потому людям с сердечными и бронхолегочными заболеваниями окунаться в прорубь нежелательно. Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах со щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях.

Категорически запрещено купание лицам в состоянии алкогольного опьянения, детям до трех лет. В присутствии взрослых разрешено окунаться в иордань детям от трех лет и подросткам.

После окунания следует надеть сухую одежду, согреться горячим чаем.

В целях обеспечения охраны общественного порядка народные дружины будут осуществлять патрулирование на маршрутах вдоль береговой черты.

Теги: #крещение #иордань #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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