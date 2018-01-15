Православные отмечают Крещение Господне

Крещение Господне или Богоявление празднует Православная церковь 19 января.
Как пишет calend.ru, праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника - «Епифания» - явление, или «Теофания» - Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы».
В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани - вырубленной в форме креста проруби.
В Псковской области для крещенских купаний подготовили 13 иорданей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.
|
№ п/п
|
Муниципальное образование
|
Адрес, место расположения купели
|
1
|
Гдов
|
река Гдовка,ул. 1я Слободская
|
2
|
Гдовский район
|
оз. Чудское, дер. Ветвеник
|
3
|
Гдовский район
|
Самолва дер. Кобылье Городище
|
4
|
Псковский район
|
река Великая дер. Выбуты
|
5
|
Великие Луки
|
река Ловать, г. Великие Луки
|
6
|
Опочецкий район
|
озеро Косарно, дер. Лобово
|
7
|
Псковский район
|
купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости
|
8
|
Кунья
|
река Лусня, пос. Кунья
|
9
|
Пустошка
|
река Крупея, г. Пустошка
|
10
|
Пушкинские Горы
|
озеро Тоболенец
|
11
|
Новоржевский район
|
купель Святой источник д. Боровичи
|
12
|
Бежаницы
|
озеро Алё
|
13
|
Гдовский район
|
д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»
На местах, официально разрешенных для Крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.
Как уточнили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоемах, крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.
По результатам проведенного специалистами ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области мониторинга толщина льда на реке Великой в городской черте составляет не более 8-10 см. Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан, поэтому запрещено самостоятельно организовывать крещенские купели на реке Великой. Несоблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы все закончилось печально.
Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области от 20.12.2017 № 25.
В комитете ГО и ЧС Пскова рекомендуют людям, которые намереваются окунуться в прорубь, отдавать себе отчёт в том, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может иметь последствия для здоровья. При погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела - кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов, поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии. Потому людям с сердечными и бронхолегочными заболеваниями окунаться в прорубь нежелательно. Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах со щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях.
Категорически запрещено купание лицам в состоянии алкогольного опьянения, детям до трех лет. В присутствии взрослых разрешено окунаться в иордань детям от трех лет и подросткам.
После окунания следует надеть сухую одежду, согреться горячим чаем.
В целях обеспечения охраны общественного порядка народные дружины будут осуществлять патрулирование на маршрутах вдоль береговой черты.