Общество

Зажор в Островском районе ликвидировали взрывами

Взрывные работы по ликвидации зажоров из ледяной шуги на реке Великой производились в Острове в субботу и воскресенье, 20 и 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Напомним, 18 января 2018 года в русле реки Великой в районе пляжа микрорайона «Строитель» г. Острова (Псковская область) образовался зажор из ледяной шуги. Вследствие чего в водоеме начал подниматься уровень воды. Сообщения о подтоплении домов и придомовых территорий по улице Майская, переулку Береговой, д. Рядобжа начали поступать в органы местного самоуправления и размещаться в социальных сетях.

Реагируя на сложившуюся ситуацию, глава Островского района Дмитрий Быстров поручил оперативной группе, в состав которой вошли сотрудники отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, инженерно-спасательной службы и представители комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству районной администрации, немедленно провести разведку обстановки, уточнить место и масштабы зажора, определить повышение уровня воды и наметить необходимые меры по нормализации ситуации. Информация о результатах мониторинга была доведена на уровень региона.

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Уже в пятницу, 19 января в Остров прибыла оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области и совместно с оперативной группой Островского района было принято решение о необходимости проведения взрывных работ на месте образования зажора.

Во взрывных работах участвовали саперы 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области, представители администрации Островского района. Оперативная группа Островского района обеспечивала меры безопасности и необходимое материально-техническое обеспечение. Кроме этого, безопасность проведения проводимых работ обеспечивали сотрудники ОМВД России по Островскому району и скорой медицинской помощи «Островской центральной межрайонной больницы».

В результате принятых мер, имеющийся зажор был уменьшен на 200 метров. По данным мониторинга уровень воды в районе улицы Майская и д. Рядобжа понизился, что уменьшило вероятность подтоплений жилых домов и придомовых территорий.

В случае необходимости дальнейшие работы по ликвидации зажора из шуги на реке Великая в Островском районе будут продолжены.