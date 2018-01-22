Общество

Около 20 тонн польских груш обманным путем ввезли в Псковскую область

На прошедших выходных сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни в районе населенного пункта Черная Грязь Себежского района задержали грузовой автомобиль под управлением гражданина Республики Беларусь, который перевозил польские груши без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчина 1962 года рождения попытался обойти российское законодательство и обманным путем ввезти в Россию фрукты, полагая, что не встретит пограничников на пути следования, и ничто не помешает реализации его замысла. Но удача оказалась не на его стороне, и на псковской земле гостя встретили пограничники и таможенники.

Общий вес задержанной продукции составил около 20 тонн.

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Груз и водитель задержанного автомобиля переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия соответствующего правового решения.