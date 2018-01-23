В Черной Грязи вновь обнаружили незаконно ввезенные в Россию польские фрукты

Около 20 тонн яблок попытался незаконно ввезти в Россию гражданин Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, с начала текущей недели это второй подобный случай.
Отметим, что оба задержания произошли в одном и том же месте - в районе населенного пункта Черная Грязь Себежского района.
24 января сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно со специалистами межведомственной мобильной группы задержали грузовой автомобиль под управлением мужчины 1991 года рождения, в прицепе которого, согласно товарно-сопроводительным документам, должно было находиться сухое молоко. Однако вместо заявленного груза пограничники обнаружили яблоки польского происхождения. Более того, условия хранения и транспортировки груза нарушены, а урожай датирован 2017 годом.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение в отношении задержанного лица и перевозимого им груза.