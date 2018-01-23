Общество

В Черной Грязи вновь обнаружили незаконно ввезенные в Россию польские фрукты

Около 20 тонн яблок попытался незаконно ввезти в Россию гражданин Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, с начала текущей недели это второй подобный случай.

Отметим, что оба задержания произошли в одном и том же месте - в районе населенного пункта Черная Грязь Себежского района.

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24 января сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно со специалистами межведомственной мобильной группы задержали грузовой автомобиль под управлением мужчины 1991 года рождения, в прицепе которого, согласно товарно-сопроводительным документам, должно было находиться сухое молоко. Однако вместо заявленного груза пограничники обнаружили яблоки польского происхождения. Более того, условия хранения и транспортировки груза нарушены, а урожай датирован 2017 годом.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение в отношении задержанного лица и перевозимого им груза.