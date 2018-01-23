Общество

Псковские коммунисты собираются пожаловаться в Минкульт на сериал «Последняя статья журналиста»

Кадр из фильма

«Пощечиной Псковской области» назвал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко вышедший в эфире телеканала НТВ сериал «Последняя статья журналиста».

Свою жесткую позицию по этому поводу он высказал 25 января перед началом сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Действие фильма начинается в перестройку, причем, в Пскове, и по сюжету персек обкома КПСС - негодяй, беспринципный человек. Его сын-наркоман совершил аварию, убил двух девушек, и отец его покрывает. Второй секретарь КПСС и прокурор области тоже совершают пьяное ДТП и погибают. В фильме также показан колхоз-развалюга...», - отметил коммунист.

Между тем, по его словам, «старшее поколение Псковщины знает, что в то время такого не было, помнит секретаря Ивана Густова, Алексея Рыбакова - это были порядочные и достойные люди, которыми земляки гордятся».

«Думаю, это сделано для того, чтобы в предвыборный период дискредитировать КПСС и КПРФ как ее преемницу, - полагает Петр Алексеенко. - Мы обратимся в Минкульт, чтобы нам разъяснили, почему в качестве места действия фильма выбран именно Псков, а не Новгород, Смоленск или другой город. Обычно в таких фильмах придумывают какой-то нейтральный город, не соответствующий действительности».

Петр Алексеенко также призвал все общественные организации, включая ветеранские и исторические сообщества, обратиться в министерство культуры с вопросом, почему такие сериалы выходят в свет. «Считаю, это пощечина Псковской области», - резюмировал коммунист.