Общество

Завтра в Псковской области будут проверять системы оповещения

В преддверии выборов президента Российской Федерации, 26 января 2018 года в 16 часов жители Псковской области смогут услышать звук сирен, а по телевизору и радио – прослушать звуковое тестовое сообщение от оперативного дежурного региональной автоматизированной системы оповещения. Так будет проведена внеплановая техническая проверка системы оповещения, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что подобные мероприятия необходимы для технической проверки готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В региональном ГУ МЧС призвали сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в связи с работой систем оповещения.