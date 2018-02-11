Общество

Скрываясь от приставов, должник из Пскова перегнал свой автомобиль в Белоруссию

Приставы межрайонного отдела по розыску обнаружили имущество гражданина-должника в виде автомобиля Volkswagen Touareg.

В мае 2017 года в ОСП №1 г. Пскова было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина. Предметом исполнения являлось взыскание задолженности по кредитному договору. Сумма задолженности по исполнительному листу в пользу АО «Россельхозбанк» составляла 963 тысячи 850 рублей 95 копеек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении данного должника был применен ряд мер принудительного исполнения: ограничение в выезде за пределы Российской Федерации, арест денежных средств на банковских счетах, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у гражданина в собственности имеется автомобиль - Volkswagen Touareg 2005 года выпуска. Но должник, зная о своем долге, скрывался и сам от судебных приставов и автомашину перегнал в Республику Беларусь, чтобы никто ее не нашел. В связи с этим в Межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей - было заведено розыскное дело по розыску имущества должника-гражданина.

В феврале 2018 года принятыми мерами исполнительного розыска установлено, что должник приехал на разыскиваемом автомобиле в город Псков в один из дворов по ул. Западной.

Начальником МОСП по розыску был оперативно разработан план мероприятий по обнаружению и наложению ареста на разыскиваемый автомобиль должника. Была сформирована группа в составе судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по розыску и судебного пристава по ОУПДС (ГБР) и осуществлен выезд по адресу обнаружения разыскиваемого транспорта. Далее с участием понятых на разыскиваемый автомобиль был составлен акт ареста.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников МОСП по розыску, разыскное дело было прекращено за розыском имущества. Теперь дело за должником и его оплатой своего долга перед банком.

Работники службы напоминают, что обо всех своих задолженностях каждый гражданин может получить сведения в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области http://www.r60.fssprus.ru.