Общество

Строительство забора из горбыля вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната завершено

13 февраля профсоюзные активисты завершили строительство ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, сразу после завершения работ директор общеобразовательного учреждения Аркадий Васильев вручил благодарственные письма всем участникам стройки.

«Благодаря вашей помощи школе произошло то, о чем уже никто и не мечтал. Конечно, первые 60 метров нашего забора произвели фурор, в том числе в СМИ, и было мнение, что на этом все и закончится. Но мы привыкли доводить дело до конца. Поэтому огромное спасибо вам за помощь в строительстве этого замечательного объекта – забора из горбыля вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната», - сказал Аркадий Васильев.

Смотрите также Никто не хотел городить

Благодарности от школы получили представители профсоюза работников культуры и работников здравоохранения, специалисты аппарата Псковского облсовпрофа и лично председатель областного профсоюзного объединения Ульяна Михайлова, которая вместе с директором школы затем перерезала символическую красную ленточку, торжественно введя в эксплуатацию это временное сооружение.

Комментируя завершение стройки, Аркадий Васильев напомнил, что требование о строительстве ограждения по периметру школы было выдвинуто еще в 2011 году прокуратурой Пушкиногорского района, а затем было принято судебное решение о необходимости его строительства. «В начале 2018 года мы приступили к строительству забора собственными силами, при помощи спонсоров, которые предоставили школе строительный материал, и при помощи профсоюзных активистов. Активно помогали в строительстве работники баз отдыха «Пушкиногорье» и «Алоль», специалисты Псковского облсовпрофа, и сотрудники школы. Мы благодарны председателю Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой за ту организационную помощь, без которой мы не справились бы с этой проблемой в такие короткие сроки. А проблема действительно была: жесткие требования, которые выдвигались службой судебных приставов, требовали оперативного реагирования. В ином случае могли наступить меры административного и уголовного воздействия за неисполнения решения суда», - рассказал Аркадий Васильев.

«Мы очень рады, что строительство закончено. Мы все понимаем, что такое сооружение - это временная мера. Безусловно, в центре посёлка Пушкинские Горы ограждение для школы должно быть другим. Поэтому параллельно со строительством шла работа, направленная на то, чтобы средства на строительство настоящего, хорошего ограждения были выделены. По факту на сегодня нам выделено 2 млн 140 тысяч рублей. Управлением капитального строительства Псковской области почти завершены работы по подготовке технической документации. Вскоре мы сможем выйти на аукцион по выбору подрядчика. И у нас есть уверенность, что к концу весны вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната будет возведен забор, который не будет вызывать вопросов ни у правоохранительных органов, ни у других контрольно-надзорных служб, ни у жителей и гостей Пушкинских Гор», - отметил директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

«Мы не жалеем о том, что месяц назад было принято решение о строительстве временного забора из горбыля. Я не знаю, как бы развивалась ситуация, если бы мы покорно ожидали санкций, которые могли быть на нас возложены. Решение о строительстве вызвало правильный резонанс в обществе и активизировало работу по подготовке к строительству капитального забора», - добавил Аркадий Васильев.

Напомним, что в мае 2011 года Пушкиногорский районный суд вынес решение об установке ограждения по периметру образовательного учреждения - Пушкиногорская санаторная школа-интернат. В определенные судом сроки в связи с отсутствием финансирования это решение исполнено не было. Образовательное учреждение ежегодно обращалось в суд с заявлением об отсрочке исполнения в связи с тем, что средства на возведение ограждения из областного бюджета в течение 6 лет так и не были выделены. В мае 2017 года Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. В августе 2017 года Псковский облсовпроф обратился в Государственное управление образование Псковской области с просьбой выделить Пушкиногорской санаторной школе-интернату необходимые средства. По информации управления образования в финансовое управление администрации Псковской области были направлены письма с просьбой о выделении школе дополнительных финансовых средств. Но на конец 2017 года эти средства не были изысканы. 22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области о принятии мер по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть об установлении ограждения по периметру образовательного учреждения до 22.01.2018 года. В связи с чем школа самостоятельно начала строительство ограждения из материала, предоставленного спонсорами.