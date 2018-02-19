Общество

Еще четыре класса в школах Пскова закрылись на карантин

Еще четыре класса в школах города закрылись сегодня, 20 февраля, на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на вынужденные каникулы отправился один класс в многопрофильном правовом лицее №8, один – в Псковской инженерно-лингвистической гимназии и два – в средней школе №3.

В настоящее время на карантине остаются 18 классов в школах города.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью Управление образования Администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.