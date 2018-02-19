Общество

Пункт выдачи горячих обедов малоимущим жителям Пскова может появиться в здании бани на Советской

Пункт выдачи горячих обедов малоимущим жителям Пскова может появиться в здании бани на Советской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сегодняшнем заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы был рассмотрен вопрос о даче согласия МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат» на предоставление в аренду ИП Васькову муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения.

Как пояснила заместитель главы города Елена Полонская, данный предприниматель реализует благотворительный проект «Пища во имя жизни» и на протяжении нескольких лет бесплатно, за счет благотворительных пожертвований, кормит малоимущих, пенсионеров и лиц без определенного места жительства.

До сих пор он выдавал бесплатную еду из палатки в районе Крестов, не считая бесплатных обедов, которые он поставлял в ночлежку для бомжей на ул. Я. Фабрициуса и для подопечных Красного Креста.

Сейчас остро встал вопрос о предоставлении небольшого помещения под пункт выдачи горячих обедов, поскольку на улице холодно. «О безвозмездной передаче помещения речи не идет, поскольку ИП Васьков не имеет статуса НКО, а является предпринимателем», - пояснила Елена Полонская.

Предлагается сдать ему в аренду крохотное помещение в здании бани на улице Советской. Председатель земельного комитета Григорий Строненков выразил опасение, что это создаст в бане очаг антисанитарии, на что замглавы города заверила, что там все будет организованно. К тому же предлагаемое помещение находится не в самой бане, а за зданием.

ИП Васьков согласен взять это помещение в аренду, тем более что плата за него будет небольшая.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии гордумы.