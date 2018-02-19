Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). В течение часа ведущие Надежда Назаренко и Алексей Семенов будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

В сегодняшней передаче они продолжат разговор о ходе избирательной президентсткой кампании, в частности, обсудят прогнозы явки в день голосования. Также ведущие затронут тему снижения покупательской способности населения и узнают, грозит ли Пскову эпидемия кори.

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.