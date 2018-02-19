Общество

Еще у одного школьника в Пскове подозревают корь

В Пскове выявлен еще один случай подозрения на корь. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный санитарный врач Псковской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, характерной сыпью покрылся одноклассник пораженного корью мальчика.

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«Есть подозрения, но клиника не очень выражена. Ребенка обследуют, в ближайшее время сыворотка будет отправлена в Петербург для проведения анализа. У ребенка сыпь, небольшая температура. Ребенок привит. Надеемся, что наши подозрения не подтвердятся», - рассказал Александр Нестерук.

Как и первый мальчик, он проживает в общежитии, правда, на улице Конной. Все выходные там проводилась вакцинация его соседей.

На сегодня в Пскове от кори привиты около 300 человек, контактирующих с двумя детьми.

Заболевание у первого ребенка проходит в легкой форме, Александр Нестерук полагает, что скоро его выпишут из больницы.