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Школьник завез в Псков корь, более 100 человек уже привиты

Учащийся Специальной (коррекционной) школы VI вида № 4 на ул. Бастионной, 6 в Пскове завез в город корь. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный санитарный врач Псковской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, ребенок проходил лечение в Москве и по возвращению ему был поставлен диагноз корь. В пятницу, 16 февраля, мальчик был госпитализирован.

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В течение прошлой недели, с 12 по 15 февраля, мальчик ездил в школу на городском автобусе №6. В связи с этим пассажирам псковского автобуса рекомендуют обратиться в лечебное учреждение и сделать прививку от кори.

Ребенок проживает в общежитии на ул. Солнечная, 9. Все его соседи уже привиты. Кроме того, идет вакцинация учащихся школы, в которой он обучался. Привиты от кори водители и кондукторы, таксист, который вез ребенка до дома от железнодорожного вокзала. Всего за выходные, 17 и 18 февраля, в Пскове привиты 119 человек.

Всех, кто мог контактировать с ребенком, просят срочно обратиться в лечебное учреждение, объяснить ситуацию и сделать прививку от кори, поскольку вероятность заражения очень высокая. У кори очень продолжительный инкубационный период, поэтому признаки могут проявиться лишь через 2-3 недели, пояснил Александр Нестерук.

Напомним, корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожныхпокровов, общей интоксикацией.