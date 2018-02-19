Общество

Серию патриотических акций провел ОНФ в Псковской области в честь Дня защитника Отечества

Серию патриотических акций провел Общероссийский народный фронт в Псковской области в честь Дня защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области в рамках региональной акции Общероссийского народного фронта «Дневник Победы. Все для фронта» накануне празднования Дня защитника Отечества организовала посещение экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике.

Молодые люди посетили зал Великой Отечественной войны, где ознакомились с экспонатами, а также узнали из рассказа экскурсовода исторические факты, связанные с оккупацией Пскова немецко-фашистскими захватчиками, подпольной борьбой с оккупантами, деятельностью партизанского движения на территории региона в годы войны и освобождением Пскова.

«Я в этом году стала студенткой Псковского государственного университета, и мне интересно было побывать в музее, своими глазами увидеть сохранившиеся документы, предметы и другие экспонаты музейной экспозиции. В зале Великой Отечественной войны псковского музея я побывала впервые, и меня впечатлила экскурсия. Я узнала много важных фактов из истории нашего края, наших земляков. До оккупации в Пскове насчитывалось почти 63 тыс. жителей, а когда советские войска вошли в город, их встречали всего 146 псковичей», – рассказала представитель псковской команды «Молодежки ОНФ» Ангелина Михайлова.

Участники экскурсии увидели оружие, которое было на вооружении у немецких солдат и бойцов Красной армии, личные предметы подпольщиков и партизан, жителей оккупированного города, документы, письма. Особое впечатление произвела диорама с освобождением Пскова, на которой представлен участок возле моста через реку Великую сразу после боя.

Активисты псковского отделения Общероссийского народного фронта в преддверии Дня защитника Отечества провели серию патриотических акций. Помимо «уроков мужества» общественники организовали для школьников конкурс детских рисунков, а также экскурсии в музей.

«Патриотическое воспитание – важная составляющая в становлении молодого поколения. Славные страницы истории нашего государства, нашего края должны быть основой в работе с молодежью. Приуроченные ко Дню защитника Отечества патриотические акции формируют личность, воспитывают чувство гордости за нашу Родину», – отметил активист регионального отделения ОНФ Михаил Семенков.