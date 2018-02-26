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Петр Алексеенко высоко оценил организацию мероприятий к 100-летию Красной армии

Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко высоко оценил организацию мероприятий к 100-летию Красной армии в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом первый секретарь обкома КПРФ, глава фракции коммунистов сообщил в ходе выступления на сессии Псковского областного Собрания.

«Мы считаем, что эти мероприятия прошли на достойном уровне как в Пскове, так и в Великих Луках, и в Локне. Когда в такие праздники происходит единение, политика отступает на второй план, а на первый выходят общенациональные интересы», - отметил он, выразив надежду на то, что такие мероприятия будут проходить на территории региона и далее.

В то же время коммунист отметил, что не на всех праздничных мероприятиях присутствовали копии знамени Победы. Это он считает упущением, которое нужно устранять.

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Также Петр Алексеенко напомнил о наказе граждан, который касается приведения в порядок обелиска в честь первых побед Красной армии в Крестах. «Надеемся, что этот наказ будет выполнен и обелиск будет отреставрирован», - заключил он.