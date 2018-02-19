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Псковские десантники представили эпизод сражения Красной армии с бойцами кайзеровской Германии 1918 года

Псковские десантники представили эпизод сражения Красной армии с бойцами кайзеровской Германии 1918 года. Театрализованное действие впервые прошло в Пскове 23 февраля и было приурочено к 100-летию создания Красной армии.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, необычную театральную постановку для псковичей подготовили команда серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» совместно с 76-й дивизией.

По словам председателя оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павла Желтова, подготовка к мероприятию шла почти месяц, огромное содействие реконструкторам оказал командир дивизии Игорь Каплий.

Обмундирование солдатам предоставил «Ленфильм». Как подчеркнули организаторы, сегодняшнее действо – не реконструкция, а именно театрализованная постановка. Военная форма и оружие не в полной мере соответствует «дресс-коду» исторического периода, но в общих чертах позволяет сформировать представление об эпохе.

Псковские десантники показали бой Красной армии с бойцами кайзеровской Германии. Действие сопровождалось канонадой артиллерийских выстрелов. А ведущий зачитывал историческую справку о том, как 100 лет назад шло формирование Красной армии.

Ярким моментом представления стал призыв ведущего поддержать вновь прибывшее подкрепление Красной армии криками «Ура», который зрители с удовольствием поддержали.

Напомним, что в феврале 1918 года был выпущен декрет Совнаркома, гласивший о необходимости срочной мобилизации для защиты отечества и противостояния врагу. Этот документ считается историческим предшественником событий 23 февраля 1918 года – дня создания Красной Армии.

Команда организаторов фестивалей «Забытый подвиг» начала активную деятельность с 2013 года. Основной регион работы – Северо-Западный федеральный округ. В своей деятельности главной целью оргкомитет ставит воскрешение памяти о военной истории России и восстановление исторической справедливости незаслуженно забытых подвигов бойцов в Великой Отечественной войне. В Псковской области команда организаторов проводит военно-исторический фестиваль на «Линии Сталина» совместно с Псковским военно-историческим музеем-заповедником и военно-историческую реконструкцию, посвященную 75-летию подвига Александра Матросова в Великих Луках.