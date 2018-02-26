Общество

Действие потребительской корзины в Псковской области продлено до 2020 года

Депутаты Псковского областного Собрания по труду и социальной политике одобрили предложение администрации Псковской области о продлении срока действия действующей потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в Псковской области до 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Потребительская корзина в целом по России пересматривается раз в 5 лет. Действующая региональная потребительская корзина была утверждена постановлением областного Собрания в 2013 году на четыре года. В связи с тем, что федеральным законом потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации продлена на 2018-2020 годы в составе и объемах, которые применялись в предыдущие пять лет, аналогичную норму предлагается применить и в Псковской области.

Отрицательное заключение на постановление дала прокуратура Псковской области. И.о. старшего помощника прокурора Псковской области Андрей Яковлев повторил пояснение, которое озвучивал на заседании «социального» комитета накануне. Он сообщил, что федеральный закон требует определение потребительской корзины не реже раза в пять лет, а не ее продление. При утверждении предложенного постановления получится, что потребительская корзина не будет пересматриваться на протяжении 8 лет.

Руководитель государственного комитета области по труду и занятости Сергей Аржаников не согласился с доводами прокуратуры, отметив, что в настоящий момент не представляется возможным рассчитать потребительскую корзину, в связи с чем предлагается дождаться изменений на федеральном уровне.

За принятие постановления проголосовал 31 депутат, 2 - против, 4 - воздержались.