Общество

Псковские коммунисты выражают соболезнования родным и близким Игоря Калашникова

Фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов и Псковской городской Думе выразили глубокие соболезнования родным и близким бывшего главы администрации города Пскова Игоря Калашникова в связи с его безвременной кончиной.

Псковские коммунисты также отметили деловые и профессиональные качества, которые сити-менеджер проявлял в период работы в исполнительных органах власти.

Ранее сообщалось, что Игорь Калашников был госпитализирован в тяжелом состоянии - сегодня ночью у него была зафиксирована остановка сердца. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но лишь на время - экс-глава администрации скончался.

Игорь Калашников возглавлял администрацию города Пскова до декабря 2017 года.

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта.

После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года. Последняя должность в системе МВД - заместитель начальника управления внутренних дел по Псковской области по тылу.

Заочно получил два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.

С апреля 2009 года по август 2010 года - первый заместитель главы администрации города Пскова.

С октября 2010 года - исполняющий полномочия главы Великолукского района.

13 марта 2011 года избран главой Великолукского района.

С 25 июля 2013 года по декабрь 2017 года - глава администрации города Пскова.

Имеет правительственные награды, удостоен именного оружия. Присвоено звание «Заслуженный работник МВД».

Женат. Имеет двух взрослых сыновей.

Участие в выборах. Март 2011 года. Выборы главы Великолукского района. Выдвинут партией «Единая Россия». Набрал более 85% голосов.