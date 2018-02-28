Общество

Администрация Пскова разработала План благоустройства территории города на 2018 год

В администрации Пскова разработан План благоустройства территории города на 2018 год. В ближайшее время он будет утвержден на сессии городской Думы. Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Документ имеет 13 приложений, которые включают в себя:

график капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров

графики ремонта и чистки водоразборных колонок и колодцев ливневой канализации

график ремонта автобусных остановок

график высадки цветов на клумбах города

график уборки аварийных деревьев.

план содержания и ремонта детских игровых площадок

план ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам

план реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2018 году

план озеленения Пскова

план ликвидации несанкционированных свалок на территории городских кладбищ,

план повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния Пскова

план по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Добавим, что в Плане благоустройства Пскова нашли отражение предложения депутатов городской Думы. Полностью с проектом Плана можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>