Администрация Пскова разработала План благоустройства территории города на 2018 год

В администрации Пскова разработан План благоустройства территории города на 2018 год. В ближайшее время он будет утвержден на сессии городской Думы. Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте муниципалитета.
Документ имеет 13 приложений, которые включают в себя:
- график капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров
- графики ремонта и чистки водоразборных колонок и колодцев ливневой канализации
- график ремонта автобусных остановок
- график высадки цветов на клумбах города
- график уборки аварийных деревьев.
- план содержания и ремонта детских игровых площадок
- план ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам
- план реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2018 году
- план озеленения Пскова
- план ликвидации несанкционированных свалок на территории городских кладбищ,
- план повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния Пскова
- план по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Добавим, что в Плане благоустройства Пскова нашли отражение предложения депутатов городской Думы. Полностью с проектом Плана можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?