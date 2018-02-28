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Общество

Об особенностях законодательства в сфере трудовой миграции рассказали в УМВД России по Псковской области

04.03.2018 16:28|ПсковКомментариев: 4

Необходимо строго соблюдать административное законодательство в сфере трудовой миграции, напоминают в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД России, за нарушение иностранными гражданами порядка осуществления ими трудовой деятельности предусмотрена административная ответственность по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также административная ответственность предусмотрена за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (статьей 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

«Учитывая тот факт, что последствием незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства является наложение значительных по своей сумме административных штрафов либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, актуальность данной темы не вызывает сомнений», - подчеркивают в УВМ УМВД России по Псковской области.

Так, привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При этом КоАП РФ предусматривает ответственность как за отсутствие патента (разрешения на работу), так и за работу вне пределов субъекта, на который выдан патент. Иначе говоря, иностранный гражданин с патентом, выданным в УВМ УМВД России по Псковской области (60 регион на лицевой части патента), на территории города Санкт-Петербурга работать уже не может.

Учитывая, что для граждан, прибывших в безвизовом режиме с 1 января 2015 года, патент фактически заменил разрешение на работу, многие работодатели ошибочно полагают, что иностранный гражданин, имеющий патент в Псковской области, может быть командирован в другой регион (так было с разрешениями на работу). Но это не так. Для работы в каждом субъекте Российской Федерации должен быть свой патент.

Законодательство требует также осуществлять трудовую деятельность по должности, специальности или виду трудовой деятельности, указанной в патенте или разрешении на работу. Работодателю следует понимать, что иностранный гражданин со специальностью «каменщик», выявленный как работник в заведении общепита, является правонарушителем. Таким образом, залогом четкого исполнения действующего законодательства является максимальное соответствие записей в патенте, трудовом договоре и фактически исполняемой работе.

Ранее законодательством напрямую устанавливалась ответственность только за факт неуведомления компетентных органов, то есть несвоевременное уведомление не являлось основанием для привлечения к ответственности. Сейчас в качестве состава административного правонарушения рассматривается нарушение срока, порядка и (или) формы соответствующего уведомления.

Нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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