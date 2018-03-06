Общество

Президентская избирательная кампания в Псковской области проходит спокойно и без провокаций - Михаил Иванов

Кампания по выборам президента РФ в Псковской области проходит спокойно и без провокаций. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Нас радует, что эта кампания проходит спокойно, без "черных" технологий. Обращаясь на "горячую линию" избирательной комиссии, граждане практически в ста процентах случаев интересуются, как и где они могут проголосовать. Жалоб не поступает, если не считать поступившие еще в декабре 2017 года материалы по линии КПРФ, - рассказал гость студии. - Но коммунисты заявили о том, что не имеют к этому никакого отношения, и сами написали заявление в правоохранительные органы. Материалы переданы в УМВД для установления организаторов и исполнителей этой акции».

«В остальном выборы проходят спокойно и размеренно», - заключил Михаил Иванов.

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Также гость студии прокомментировал произошедший в конце января случай поджога автомобиля координатора регионального штаба Ксении Собчак Виктора Широбокова. «Поскольку я бывший сотрудник следственных органов, мой первый вопрос был — какого года выпуска машина. Когда выяснилось, что ей за 20 лет, меня посетила мысль, а не специально ли ее подожгли, чтобы создать определенную шумиху вокруг этого, подогреть внимание к определенным кандидатам или их доверенным лицам», - отметил Михаил Иванов. Ему показалось странным, что в «нужный момент», когда горела машина Широбокова, на месте оказались свидетели, которые успели сделать фото и видео происшествия.

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По словам председателя облизбиркома, «избирательная кампания вступает в завершающую стадию - остался последний бросок». В Псковской области образовано 638 участковых избирательных комиссий, которые полностью укомплектованы и «готовы к выполнению поставленных задач по объективному, честному и прозрачному проведению выборов президента РФ». Всего в системе избирательных комиссий региона задействовано более 5,5 тыс человек. В скором времени начнется распространение персональных приглашений избирателей на выборы с указанием места нахождения избирательных участков. Действуют пункты приема заявлений для голосования не по месту жительства.

С середины февраля в псковском регионе работают наблюдатели - представители ОБСЕ, которые ездят по районам обрасти, посещают избирательные участки и смотрят, насколько они готовы к проведению выборов. Кроме того, на сами выборы 18 марта в Псковскую область приедут пять наблюдателей от СНГ - все из Витебской области.