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Гринпис России обратился к псковскому природоохранному прокурору в связи с вырубкой леса вблизи гнезд краснокнижных скоп

Гринпис России обратился к псковскому природоохранному межрайонному прокурору Алексею Ляхову с просьбой о принятии мер в связи с рубками леса в ближайших окрестностях гнезд скопы в кварталах 243 и 244 Середкинского участкового лесничества Псковского лесничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила биолог, член Союза охраны птиц России Марина Сиденко.

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Как сообщалось ранее, псковские экологи обеспокоены сплошными рубками, которые ведутся на территории, перспективной для включения в состав государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский», в 50 метрах от жилого гнезда скопы - вида птиц, занесенного в Красную книгу РФ.

Как отметила Марина Сиденко, птицей 2018 года Союзом охраны птиц России объявлена скопа. В год скопы по всей стране внимание общественности приковано к проблемам сохранения этого редкого и прекрасного вида птиц. «Однако псковский арендатор-лесоруб решил ударно отметить этот год по-своему - вырубить их гнездовые местообитания на ключевой орнитологической территории международного значения», - отметила она.



Скопа (Pandion haliaetus) - это крупная хищная птица, питающаяся преимущественно рыбой, за что в соседней Эстонии ее называют орел-рыбак. Скопа занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красные книги регионов России, где она обитает, в том числе в Красную книгу Псковской области.