Общество

Все новые серии мультфильма о «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова

Все новые серии мультфильма о «Простоквашино» будут посвящены памяти Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни в понедельник, 12 марта. Как передает «Интерфакс», об этом заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии», - сказала Юлиана Слащева.

Табаков озвучил кота Матроскина в классических сериях мультфильма о Простоквашино. В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов.

Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Прощание с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.