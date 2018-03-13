Общество

Иван Цецерский: Мир должен услышать 18 марта голос сильной России, и от каждого из нас зависит, насколько громким он будет

Глава города Пскова Иван Цецерский пригласил псковичей к участию в выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

«Дорогие псковичи! 18 марта в нашей стране пройдут самые важные выборы - выборы президента. От результатов этих выборов зависит, как будет стратегически развиваться Псков, как мы, псковичи, будем жить в этом городе», - отметил глава муниципалитета в своем обращении.

Иван Цецерский напомнил, что «впереди у нас много важных дел, которые нужно реализовать», в том числе Международные Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове в 2019 году и на проведение которых выделены миллиарды рублей. Набирает обороты программа по формированию комфортной городской среды, в рамках которой планируется реконструкция дворов и общественных пространств, напомнил глава города.

«Псков - приграничный город, город воинской славы, и сегодня боеспособная, оснащенная самой современной техникой армия обеспечивает безопасность и суверенитет государства, а наши псковские десантники и разведчики стали лучшими в Вооруженных Силах по итогам прошлых лет», - подчеркнул Иван Цецерский.

По его мнению, результаты предстоящих выборов очень важны в условиях серьезнейшего давления, которое испытывает сейчас наша страна на международной арене. «Не только наши сограждане, но и весь мир будет следить за тем, сможем ли мы продемонстрировать гражданскую активность, решительность и сплоченность. Мир должен услышать на этих выборах голос сильной, единой России, которая уверенно смотрит в будущее и будет продолжать неизменное движение вперед. От каждого из нас зависит, насколько громким будет этот голос», - отметил глава Пскова.

Поэтому он попросил горожан «не только прийти 18 марта на выборы, но и призвать последовать этому примеру своих родственников, друзей и коллег - всех, кому не безразлично будущее нашей Родины, нашего любимого Пскова и наших детей».