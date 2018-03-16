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«Акценты» Донецкого: «Свиная голова» Грудинина и плачущая Собчак

16.03.2018 17:57|ПсковКомментариев: 13

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ритуал или все-таки выборы? Преподнесет ли президентская кампания сюрпризы?
Потасовка на финише. Медийная часть агитпропа оказалась скандальней, чем ожидалось.
Четверть века на троне. Митрополит Евсевий отмечает юбилей интронизации в Псковской епархии.

Сегодня пятница, 16-е, и мы и вправду на предвыборном финише. Что день грядущий нам готовит? В воскресенье решится, проведем ли мы с президентом Путиным еще шесть лет жизни, или плебисцит подарит нам некий «опрокидывающий» результат? Почти никто из аналитиков не сомневается, что — да, проведем шестилетку, и, разумеется, с Путиным, - с кем же еще? - и только у самых отчаянных оптимистов от оппозиции остается зыбкая надежда на второй тур.

Нынешняя президентская кампания так устроена, что избиратель толком не знает никаких процентов. Социология как бы сознательно выведена за скобки избирательной кампании. За пять дней до «Дня Д» никаких данных опросов публиковать и озвучивать нельзя, но никакой внятной социологии и не было. Ни неделю, ни месяц назад. Цифрам официального ВЦИОМа никто особо не верит, а, например, псковский яблочник Лев Шлосберг вообще считает ВЦИОМ инструментом манипулирования общественным мнением, рупором официальной пропаганды.

При этом «Левада-центр» выбили из выборов как иностранного агента. Многочисленные опросы в сети мало репрезентативны. А тайные опросы ФСО наверняка точны, но их, само собой, никто публиковать не собирается. Они делаются для политтехнологов Кремля, и, повторюсь, об этих цифрах мы можем только догадываться по каким-то косвенным знакам. К примеру, по заметно усилившемуся к финалу «мочилову» Грудинина, который, видимо, в реальности претендует на нечто большее, чем ему нарисовал ВЦИОМ.

Что можно сказать о кампании в целом? Что она оказалась и не такой уж унылой, как это предсказывали эксперты и скептики.

Во всяком случае ее публичная, медийная часть, последние две недели агитпропа вышла ярче, чем ожидалось. Мы увидели скандалы, интриги, расследования, обильный черный пиар. Жириновский матерился, Собчак обливалась водой и плакала. Кандидат Грудинин объявлял, что покидает дебаты и возвращался с букетом цветов.

Товарищ Сурайкин на один из телеэфиров пришел явно подшофе, а на финальное шоу притащил «доверенное лицо» - некую мадам Филькину, которая сначала, как рассказывают коммунисты, ездила за Грудининым с пикетами, а затем заявилась с плакатом к «Мосфильму», в павильонах которого проходят съемки теледебатов, и где ее обнаружил товарищ Максим. Другие кандидаты не обнаружили, а он — пожалуйста, что сразу намекает на то, что, собственно, в этом и заключалась его главная роль. Вот такое кино.

В свою очередь, Ксения Собчак «обнаружила» у Грудинина любовницу и малолетних детей, о чем не преминула заявить в ходе одного из эфиров. Вся эта агитационная грязь в духе портала «Лайф», несмотря на солидный президентский отсвет, живо напомнила мне давешние губернаторские кампании в Псковской области, когда штабы тогдашних соперников как раз на финише забега вытаскивали из загашников самые зубодробительные «аргументы», то в виде якобы брошенных больных детей, то мнимых связей с олигархом Березовским.

Однако те провинциальные эксцессы можно было объяснить непримиримой борьбой не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, а вот в 2018-ом нам изначально заявили, что никаких серьезных соперников у Путина нет, и он получит свои законные 70 при 70 же процентах явки.

Зачем же сегодня понадобилось размахивать грязным нижним бельем? Придумывать какие-то заведомые фейки о том, как якобы журналист Олег Кашин посещал в «Совхозе имени Ленина» Павла Грудинина, пившего водку стаканами и достающего откуда-то, цитирую: «...свиную голову и к моему ужасу голыми руками вырвал у нее кусок сырого мозга, которым невозмутимо закусил». В том, что это очередной фейк, кажется, никто не сомневается.

Штаб Путина привычно действует на опережение возможных рисков — чтобы малейший комар носа не подточил, никакая мышь не проскочила. Поэтому и задействованы все ресурсы.

Желтая пресса, спойлеры, вбросы, Филькина-баба на финальных дебатах. Буквально все идет в ход. Чтобы не было мучительно больно. Ну и потом - раз уж бюджеты конторам выделены, так, видимо, надобно их шумно отбить. Вот и зачищается все, что движется. Любая щель, любая дщерь.

В общем-то, это и есть стиль правления Путина. В борьбе за власть исключить мельчайшую слабину. Не почивать на лаврах. Тут, опять же, можно ностальгически вернуться к нашему псковскому примеру — губернаторской избирательной кампании 2004-го года. Я прекрасно помню, как буквально за неделю до дня выборов высокопоставленные функционеры штаба Михайлова уверяли меня, что он выигрывает выборы на 200 процентов! В итоге оказалось, что нас ждал второй тур и грандиозное фиаско, опрокинувшее г-на Михайлова и его камарилью.

Что в итоге? Узнаем уже вечером в воскресенье, но один бонус уже имеется. Вчера Собчак совместно с Димой Гудковым объявила, что создает новую Партию Перемен, то есть ее спойлерский забег против Навального продолжится в следующем парламентском цикле. Гудков, до недавних пор позиционировавший себя сторонником «Яблока», переметнулся в стан явно более успешных шоуменов. Мы сейчас ничего не знаем об итоговом проценте Собчак, но знаем, что свой политический шоу-бизнес она теперь не бросит и всерьез нацелена на Госдуму.

Что касаемо явки, то здесь, на мой взгляд, и зарыта главная интрига, и лично я жду сюрпризов от нас, псковичей. Как там разложится во всероссийском масштабе, в конце концов, не столь важно (если, конечно, не будет второго тура), а вот то, как распределятся голоса кандидатов в Пскове и окрестностях, во многом определит дальнейшее самочувствие и действия нынешнего врио губернатора и его команды. Очевидно, потребуется много креатива. Нам же всем понятно, что финал одной кампании — президентской — одновременно сигнализирует о начале второй — губернаторской.

От вестей светских, суетных, к вестям церковным. Вчера глава Пскова Иван Цецерский поздравил митрополита Псковского и Порховского Евсевия с 25-летием архипастырского служения на Псковской кафедре. Мэр принял участие в Божественной литургии, которая была отслужена в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря. Сам Евсевий накануне поздравил с 35-летием епископа Гдовского, викария Псковской митрополии Фому, который прибыл в Псков ровно год назад по направлению патриарха Кирилла, и рассматривается наблюдателями в качестве преемника митрополита Евсевия, который вот уже четверть века возглавляет Псковскую епархию. Как написал владыка в послании к Фоме, поздравляя его с днем рождения: «...сознаю свою немощь, сознаю, что я может быть где-то уже в тягость кому-то буду».

Тягость-не в тягость, а следует признать, что митрополит Евсевий появился на Псковщине как раз в те годы, когда начиналось возрождение Русской Православной Церкви, и из гонимой она постепенно превратилась в почти официальный идеологический рупор власти светской. И на этом пути превращения гонимых в гонителей можно много чего вспомнить. В частности, никуда не денется значительная и долгоиграющая страница противостояния между Евсевием и ныне покойным священником Павлом Адельгеймом.

Это даже не страница, а целая летопись, составленная ими самими. По рассказу отца Павла, когда Евсевий прибыл в Псков, то сразу же вызвал его к себе и объявил ему, что «мы с вами не сработаемся». На ментальном уровне этот конфликт объясняется просто: отец Павел принадлежал к когорте православных священников-диссидентов, пострадавших от Советской власти, тогда как Евсевий, наоборот, всегда с властью сотрудничал. Не будем здесь наводить конспирологию про «КГБ в рясах», но противостояние с Адельгеймом стало важной составляющей правления Евсевия вплоть до смерти священника.

Случались и другие публичные эксцессы. В частности, владыко Евсевий дважды объявлял анафему журналистам из-за их публикаций в прессе — Олегу Дементьеву и вашему покорному слуге, то бишь мне. Случилось это в 2004-м году из-за статьи в газете «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках» под симптоматичным заголовком «Хоть святых выноси!», посвященной как раз конфликту правящего епископа и опального Павла Адельгейма, и признаться, ничего, кроме недоумения, эта анафема у меня не вызвала. Скорей всего, это была просто не слишком выдержанная реакция на неприятную статью, поскольку многие наблюдатели, близкие к Евсевию, утверждали, что все факты, приведенные в статье, можно было при желании изложить гораздо жестче.

А факты заключались прежде всего в том, что попами в псковской епархии становятся люди случайные, малообразованные и грубые, а то и попросту недостойные сана, грешные, порочные. Что, кстати говоря, и подтвердилось совсем недавно, когда один известный псковский священник был уличен в хранении и употреблении наркотиков, а митрополит Евсевий не только не осудил подчиненного морально, но и фактически выступил на его защиту.

Были и другие громкие инциденты — вроде срывания креста с груди священника, так что православным, как говорится, есть что вспомнить. Замечу, что весь этот трэш - вовсе не что-то из ряда вон выходящее. Подобные казусы с правящими архиереями регулярно случаются и в других епархиях РПЦ, и случаи бывают и погромче, и похлеще, и скандальней. Так что, у нас, на Псковщине, слава Богу, все более-менее прилично.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Шлосберг Лев Маркович
Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Путин Владимир Владимирович
Жириновский Владимир Вольфович Евсевий (Николай Афанасьевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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