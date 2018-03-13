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Политика

Выборы президента-2018: на финишной прямой

15.03.2018 15:07|ПсковКомментариев: 7

На календаре — четверг, 15 марта, и это значит, что до выборов президента России остается всего пару дней. Пока кандидаты докатывают «обязательную программу», пытаясь мобилизовать сторонников и склонить не определившихся избирателей на свою сторону, постоянный автор политобзоров на ПЛН Игорь Макаров анализирует ход кампании и подводит ее предварительные итоги. При этом наш штатный обозреватель уже сейчас держит в уме и другой важный избирательный марафон этого года - стартующие вскоре выборы губернатора Псковской области.

Как известно, поначалу желание участвовать в выборах главы государства изъявили порядка семидесяти человек. По мере прохождения ими установленных законом процедур число претендентов значительно сократилось — в итоге статус кандидата получили всего восемь наших сограждан (семь представителей политических партий и один самовыдвиженец). В этом отношении нынешние выборы не претендуют на рекорд: достаточно вспомнить, что в 1996-м и 2000-м количество участников президентских кампаний переваливало за десяток. С другой стороны, в 2004, 2008 и 2012 число фамилий в бюллетене для голосования было меньше, чем сейчас (соответственно, 5,4 и 6). Всё это я к тому, что выбор у избирателя, безусловно, есть — во всяком случае, если исходить из количественных показателей. Более того, представителей какого сегмента электората ни возьми — патриотически настроенных граждан, сторонников либеральных ценностей, приверженцев коммунистических идеалов и т. д., все они могут выбирать, как минимум, из 2-3 идейно близких им кандидатов.

Демократический выбор, или Главное - не победа, а участие

Вместе с тем изначально было понятно, что у заявившихся на выборы персон абсолютно разные мотивы, не совпадают цели (будучи реалистами, многие из них трезво признают, что не ставят задачу победить) и, образно говоря, все выступают в разных весовых политических категориях. Своеобразную перекличку кандидатов начнем с наиболее легкой категории, к которой можно отнести тех, кто, во-первых, представляют непарламентские (или, как их еще называют, малые) партии, а, во-вторых, чье участие в выборах до последнего момента было неочевидно. Бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста»), защитник «русского мира» Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и «альтернативный коммунист» - «товарищ Максим» Сурайкин с самого начала относились экспертами к числу аутсайдеров забега. Очевидно, что переломить ситуацию ни одному из них не удалось (при этом большой вопрос — ставилась ли такая задача в принципе). Как бы то ни было, их кампании были неярки и почти незаметны, разве что на определенном этапе обратил на себя внимание многократно повторенный с телеэкрана загадочный вопрос «А что Титов?» в агитроликах. Что до Псковской области, то лично я не заметил вообще никаких явных примет присутствия данных кандидатов и их доверенных лиц.

В этом отношении едва ли не полной противоположностью «невидимкам» стали кандидаты, претендующие на голоса, прежде всего, демократически настроенных избирателей - основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и еnfant terrible отечественной политики Ксении Собчак.

Первый стал единственным из кандидатов, кто в рамках кампании побывал в Псковской области, где предстал уже в новом образе — с бородой, а также был в своих выступлениях куда лаконичнее, чем прежде. Особо отмечу факт прямого общения Явлинского с жителями Пскова и Гдовского района, а также выпуск предвыборной газеты, которая, если верить заявлениям яблочников, написана от первого до последнего слова самим Григорием Алексеевичем.

При этом следует понимать, что конкуренцию ему составляет госпожа Собчак (выдвинута партией «Гражданская инициатива») — новая фигура на политической сцене, человек яркий и привлекающий внимание. Она, значительную часть кампании проведшая в образе «кандидата против всех», может аккумулировать голоса той части электората, которая голосует «по приколу» или «назло» кому-то. Обращаясь к региональной составляющей ее кампании, следует отметить бросавшееся в глаза явное несоответствие образа самой госпожи Собчак и ее представителя в регионе Виктора Широбокова. Не берусь судить, эффективно ли была выстроена работа штаба и велась ли она в принципе, но в публичной плоскости господин Широбоков засветился фактически лишь в связи с весьма странной, я бы даже сказал — мутной, историей с поджогом его автомобиля.

Завершая разговор о группе кандидатов –условных либералов, предположу, что именно по ним может больнее всего ударить так называемая «забастовка избирателей» - акция, объявленная ожидаемо не допущенным до выборов из-за судимости Алексеем Навальным. По крайней мере, в Пскове за бойкот выборов выступают многие из тех, кто ранее голосовал за «Яблоко» и теоретически мог бы поддержать в ближайшее воскресенье Григория Явлинского или Ксению Собчак.

«Кандидат в золотом» и «подмоченная» репутация

Едва ли не главной интригой выборов-2018 изначально считался вопрос, кто станет вторым — иначе говоря, удастся ли лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому обойти кандидата от КПРФ, чего ранее ему никогда не удавалось. В этот раз коммунисты сделали «хитрый маневр»: как будто отвечая на многочисленные призывы к обновлению и поиску замены Геннадию Зюганову (он более двадцати лет, начиная с 1996-го, бессменно представлял партию на всех президентских выборах, кроме тех, что проходили в 2004 году), «красные» начали поиск новой фигуры. В конце концов весьма неожиданно ставку сделали на ранее мало кому известного директора подмосковного совхоза, мультимиллионера Павла Грудинина, который мало того, что не является членом КПРФ, так еще несколько лет назад вовсе состоял в «партии власти». Впрочем, подобные нюансы бэкграунда и прочие «скелеты в шкафу» кандидата очень скоро могли показаться коммунистам мелкими неприятностями, так как именно Грудинин оказался в центре самого громкого скандала всей президентской кампании-2018.

Как заявили руководители Центризбиркома, у кандидата от КПРФ были обнаружены не указанные при подаче документов многочисленные счета в швейцарских банках (напомню, речь шла о сумме порядка $1 млн, в том числе 174 унции золота). Касайся эта информация другого кандидата, например, того же Бориса Титова (человека небедного и рассчитывающего на поддержку бизнесменов), то, вероятно, заметного общественного резонанса эта история и не вызвала бы — действительно, кого сегодня удивишь крупными состояниями и фактом открытия счетов в иностранных банках?! Однако совсем другое дело, когда в подобном уличается кандидат от компартии, на словах выступающий за социальную справедливость и пекущийся о простом народе. Факты владения крупными валютными счетами в Швейцарии с подобным имиджем «народного защитника» сочетаются плохо. В дальнейшем, как в известном анекдоте, «ложечки нашлись, но осадок остался» - в том смысле, что с банковскими счетами и золотом Грудинина в ЦИКе вроде бы разобрались и снимать его с выборов не стали, однако получившая огласку история серьезно ударила по репутации не только самого кандидата от КПРФ, за которым в СМИ закрепилась характеристика «кандидат в золотом», но и по всей партии, выдвинувшей его на выборы. При этом сами коммунисты активно защищали своего кандидата — как на федеральном, так и на региональном уровне.

В частности, в Пскове руководство обкома во главе с первым секретарем Петром Алексеенко неоднократно выступило с заявлениями, опровергающими озвученную членами ЦИК информацию и сделанные представителями СМИ выводы.

В другой ситуации разразившийся скандал вокруг Грудинина наверняка принес бы дополнительные очки его основному конкуренту Владимиру Жириновскому, который, по заявлениям политологов и социологов, на старте кампании шел «ноздря в ноздрю» с кандидатом от «красных».

Однако и сам лидер ЛДПР оказался в весьма неприятной ситуации. Мало того, что из всех тем его предвыборной кампании самой обсуждаемой стала известная пикировка с Ксенией Собчак на теледебатах, так еще на этом «поле предвыборной брани», где прежде Жириновскому не было равных, он оказался в роли побежденного — и в буквальном смысле был «подмочен» дамой на глазах у всех. Если же учесть, что сам «долгожитель» российской политической сцены производил впечатление крайне уставшего человека с потухшим взором, без объяснения причин была свернута программа его поездок в регионы (из-за чего не состоялся заранее проанонсированный визит в Псков — также, как и прибытие к нам «агитпоезда ЛДПР»), вдобавок по партии и ее лидеру ударили обвинения ряда журналисток в сексуальных домогательствах в адрес члена ЛДПР, депутата Госдумы Леонида Слуцкого, то станет понятно, в каком настроении Владимир Жириновский подходит к финишу своей шестой президентской кампании (напомню, что впервые на пост главы тогда еще РСФСР в составе Советского Союза он претендовал аж в 1991 году).

Голосуй – и не проиграешь

Как уже неоднократно отмечено политобозревателями, весь ход избирательной кампании идеально вписался во вновь использованную Кремлем выборную модель, согласно которой есть один «матерый человечище» — действующий президент Владимир Путин, и есть все остальные кандидаты, в лучшем случае - политические карлики и фрики, в худшем — проходимцы и жулики. В предыдущем политобзоре я достаточно подробно описывал эту матрицу, так что не буду повторяться.

Скажу лишь, что произошедшие за минувший месяц события не внесли в общую картину ровным счетом никаких изменений. Как и прежде, «нацлидер» пребывал на своем политическом Олимпе, демонстрировал мускулы российской армии и грозил Западу в послании Федеральному собранию, для разнообразия — пел гимн РФ вместе со своими сторонниками в «Лужниках» и читал стихи женщинам 8 марта.

Вновь было продемонстрировано: в условиях полного доминирования в информационном пространстве никакая агитация перед выборами ему не нужна. К тому же, как неоднократно подчеркивали обозреватели, это не только выборы, но и своего рода «референдум о доверии» действующему президенту, масштабный срез общественного мнения. И общий результат давно известен, вопрос тут разве что в явке избирателей и уровне поддержки кандидата №1.

Аргументы в духе «всё предрешено» и «никакой реальной конкуренции на выборах нет» сейчас из раза в раз повторяется оппонентами действующей власти. Комментируя ход избирательной кампании, они сетуют на то, что у нас, почти по-булгаковски, чего ни коснись, того и нет — ни содержательной общественно-политической дискуссии, ни детально прописанных предвыборных программ, ни ярких политиков среди кандидатов, что превращает процесс в «как бы выборы». Между тем сторонники власти придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. По их мнению, кампания прошла именно так, как и должны проходить выборы: спокойно, открыто, конкурентно и без потрясений. «Наша задача - пригласить людей на выборы, сделать так, чтобы как можно больше избирателей пришли голосовать, чтобы выборы были общественно и политически легитимными», - так на днях обозначил задачу руководитель Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

А что до отсутствия ярких лидеров и реальной конкуренции, то кто же мешал оппозиции выдвинуть таких кандидатов и доносить до избирателя собственную позицию? – вопрошают представители власти и тут же дают ответ: Никто не мешал...

С этим, кстати, трудно не согласиться: по крайней мере, никакого явного противодействия представителям оппозиции, давления на них и использования административного ресурса заметно не было.

Несомненно, импульс к проведению именно такой линии исходил от регионального руководства — прежде всего, врио губернатора Михаила Ведерникова. Как результат - спокойная, ровная, стабильная избирательная кампания. В целом она прошла для регионального руководства не так тяжело, как можно было предполагать еще несколько месяцев назад. А ведь всё могло быть значительно сложнее, воспользуйся местная оппозиция представившимся ей шансом. Как известно, в выборный период власть находится в более уязвимом положении. Это тем более актуально сейчас, когда предстоит избрать главу государства, от регионов требуют выполнения поставленных задач и сохранения спокойствия в обществе. С учетом того, что Михаилу Ведерникову вскоре и самому предстоит участие в губернаторских выборах, можно было прогнозировать активизацию оппозиции и попытки дестабилизировать ситуацию. Однако этого не произошло: повышать градус своей политической активности не стали ни лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, ни руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг, ни кто другой из числа местных оппозиционеров. Этому можно найти целый ряд объяснений.

Во-первых, тот факт, что псковская оппозиция не использовала свой шанс и проспала всю зиму, означает: серьезной мотивации на участие в губернаторских выборах у нее просто-напросто нет.

Во-вторых, «генеральный спонсор» ряда региональных отделений оппозиционных партий Михаил Гавунас, судя по всему, пока не определился, будет ли он выстраивать жесткую оппозиционную линию по отношению к новому областному руководству. К тому же президентская кампания— это не какие-то муниципальные или даже региональные выборы, это не шутки и не время «раскачивать лодку». Себе дороже окажется – так что лучше переждать.

Наконец, в-третьих, указание не пытаться заниматься местными разборками на фоне большой федеральной кампании могло исходить от центрального руководства партий.

Как бы там ни было, оппозиция по-прежнему сидит ровно и упорно играет в молчанку, что, естественно, повышает шансы господина Ведерникова на беспроблемное избрание в сентябре.

При этом уже в ближайшие месяцы ему предстоит немало поработать над повышением собственной узнаваемости среди населения, объехать районы, перенастроить работу медийно-политического блока областной администрации, решить немало других задач.

Однако всё это – дела пусть и недалекого, но все-таки будущего. Пока же на повестке – «главные выборы страны». По оценке экспертов фонда «Петербургская политика» Псковская область вошла в число девяти субъектов РФ с наиболее интенсивной избирательной кампанией. Помимо уже названных событий в нашем регионе можно вспомнить и целый ряд других — таких, например, как форумы «Единой России» в Пскове и Великих Луках, митинги оппозиции, приезд московского политика, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, открытие дискуссионного политического клуба и другие. Да, избирательный марафон-2018, очевидно, не стал суперзрелищным шоу и не отличался непредсказуемостью сценария, однако и безальтернативными нынешние выборы точно не назовешь. Вот об этом всем нам необходимо помнить 18 марта.

Игорь Макаров

Пресс-портрет
Гавунас Михаил Савельевич Шлосберг Лев Маркович
Котов Александр Алексеевич Путин Владимир Владимирович
Жириновский Владимир Вольфович Зюганов Геннадий Андреевич
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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15.03.2018, 09:153 Андрей Турчак: Задачи по итогам заседания программной комиссии «Единой России» будут оформлены в конкретные законопроекты 15.03.2018, 09:150 Ночью на трассе в Великолукском районе горела «Газель» 15.03.2018, 09:0315 Дновская прокуратура требует оградить Заклинскую школу надежным забором 15.03.2018, 08:5932 Фотофакт: Вышел из дома и поплыл
15.03.2018, 08:4722 На погашение долга по зарплате сотрудникам ОАО «Псковавиа» направят более 15 млн рублей 15.03.2018, 08:4361 Перед нами тяжелый выбор: либо бороться на нечестных выборах, либо отказаться от борьбы - Лев Шлосберг 15.03.2018, 08:3731 Интерактив: Зачем чистые сухие тротуары засыпали песком? 15.03.2018, 08:270 6 апреля «Луки-Энергия» сыграет с владимирским «Торпедо»
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