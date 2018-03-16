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Общество

В Детском парке Пскова состоялись праздничные гуляния в честь годовщины присоединения Крыма к России. ФОТО

18.03.2018 15:26|ПсковКомментариев: 12

Псковичи собрались сегодня. 18 марта, в Детском парке, чтобы отметить четвертую годовщину присоединения Крыма к России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздничные гуляния «Наша Родина - Россия!» также посетили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, представители общественных организаций и политических партий.

В Детском парке звучали патриотические песни в исполнении творческих ансамблей и солистов, свои номера представили и молодежные танцевальные коллективы города.

Помимо праздничного концерта в Детском парке развернулась ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. Псковичи также смогли пострелять из арбалета и сдать нормы ГТО в рамках спортивной акции «Подтянись к движению».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отдыхал в Детском парке всей семьей. Глава гиона с супругой и детьми посетил ярмарку, поучаствовал в акции «Подтянись к движению», а сыну Михаила Ведерникова удалось пострелять из арбалета.

Напомним, праздничные гуляния продолжатся сегодня вечером в Детском парке Пскова. Псковичей приглашают на митинг-концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России, который состоится в 20.30. Кроме того,  продолжает работу ярмарка выходного дня, которая располагается на улицах Пушкина и Карла Маркса.

 

 

Теги: #псков #РФ #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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